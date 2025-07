FC Memmingen: Test gegen Schwaben Augsburg war schon ein Gradmesser

Das vorletzte Testspiel zwei Wochen vor dem Punktspielstart war schon ein echter Gradmesser, auch wenn keine Tore fielen. Der FC Memmingen trennte sich vom künftigen Regionalliga-Konkurrenten TSV Schwaben Augsburg mit 0:0. „Über 90 Minuten war es eine sehr wettbewerbsnahe Intensität“, sah FCM-Trainer Matthias Günes den erhofften ernsthafte Test. Hinterher nahm die Mannschaft noch am e-con-Lauf teil.

Die Augsburger mit dem Ex-FCA-Profis Matthias Ostrzolek als Spielertrainer, machten in der Anfangsphase viel Dampf, so dass die Memminger Defensive stark gefordert war. Mit der Arbeit gegen den Ball war Günes in der Folge zufrieden, mit der Ausbeute bei eigenem Ballbesitz weniger. Insgesamt war es ein Spiel auf Augenhöhe mit einigen guten Tormöglichkeiten auf beiden Seiten – vor allem in der zweiten Hälfte. Die größte FCM-Chance hatte Pascal Maier in der 63. Minute – sein Schuss wurde gerade noch von der Torlinie gekratzt.