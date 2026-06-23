FC Memmingen: Sympathischer Auftritt beim Germaringer Stadion-Jubiläum

– Foto: SVO Germaringen

Trainer Matthias Günes setzte nach drei Trainingseinheiten auf gleichmäßige Belastung und insgesamt 26 Spieler ein, schickte in beiden Halbzeiten zwei komplett unterschiedliche Teams aufs Feld. Von den Neuen konnten neben Micic bereits Jonas Koller, Luka Petrovic Luis Pfaumann, Max Zeller und Torhüter Daniel Keller eingesetzt werden. Nicht mitgewirkt haben Keeper Dominik Dewein, Kapitän Lukas Rietzler, David Remiger, Rufus Roth und Neuzugang Dominik Martin.

Der FC Memmingen hat sein erstes Testspiel der Sommer-Vorbereitung beim Bezirksligisten SVO Germaringen glatt mit 3:0 (1:0) gewonnen. Der Regionalligist war dort zum 50-jährigen Stadion-Jubiläum angetreten. Vor 300 Zuschauern trafen bei hochsommerlichen Temperaturen für den FCM Konstantin Kresin (27. Minute), Neuzugang Uros Micic (48.) und Luan Fusaro (52.).

„Wir haben in den ersten Trainingstagen ordentlich Meter in die Beine bekommen. Heute ging es darum läuferische Engagement zu zeigen und das war angesichts der Hitze in Ordnung“, war Günes mit dem ersten Test zufrieden. Für die Gastgeber ging es in erster Linie darum sich ordentlich zu verkaufen, das Ergebnis in Grenzen zu halten und sich als Verein gut zu präsentieren, was für Coach Thomas Prestele auch gelungen ist. Der SVO Germaringen sprach hinterher zudem von einem sympathischen Auftritt des FCM. Solche Spiele sind auch Werbung in eigener Sache bei den Allgäuer Fußballfans für die anstehende Regionalliga-Saison.

Der FC Memmingen ist am Dienstagabend (19 Uhr) mit der U21-Mannschaft erneut in Germaringen zu Gast. Für den Regionalliga-Kader gibt es am Samstag einen intensiven Testspieltag. Um 11 Uhr geht es gegen den Bayernligisten FC Gundelfingen, anschließend um 14 Uhr in einer zweiten Partie gegen den Bezirksligisten FC Bad Wörishofen.