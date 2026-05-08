FC Memmingen: Stamm bleibt, aber vier Spieler verabschieden sich

– Foto: Jonas Baier

Der FC Memmingen (12. Platz / 38 Punkte) kann nach dem feststehenden Klassenerhalt ganz entspannt in sein letztes Regionalliga-Heimspiel am Freitag (19 Uhr) gegen die DJK Vilzing (6. / 47 Punkte) gehen. Für Trainer Matthias Günes ist das eine ganz neue Situation, seit er die erste Mannschaft in Memmingen betreut. Vor zwei Jahren ging es bis zum letzten Spieltag um den (am Ende nicht geschafften) Regionalliga-Verbleib. In der vergangenen Spielzeit wurden Bayernliga-Meisterschaft und der Wiederaufstieg ebenfalls erst am letzten Spieltag festgemacht.

„Ich bin froh jetzt zwei Spiele zu haben, die wir ohne Druck angehen können“, hofft Günes aber auch darauf, dass seine Jungs zwar mit einer gewissen Lockerheit, aber auch dem nötigen Ehrgeiz herangehen, „damit wir einen runden Abschluss mit einem Heimsieg gegen einen sehr guten Gegner feiern dürfen“. Dann wäre für den Coach eine erfolgreiche Saison „noch runder“. Hinterher soll zusammen mit den Fans und der Band „Marshy Soil“ vor dem e-con ArenaPark gefeiert werden.