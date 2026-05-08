FC Memmingen: Stamm bleibt, aber vier Spieler verabschieden sich

Der FC Memmingen (12. Platz / 38 Punkte) kann nach dem feststehenden Klassenerhalt ganz entspannt in sein letztes Regionalliga-Heimspiel am Freitag (19 Uhr) gegen die DJK Vilzing (6. / 47 Punkte) gehen. Für Trainer Matthias Günes ist das eine ganz neue Situation, seit er die erste Mannschaft in Memmingen betreut. Vor zwei Jahren ging es bis zum letzten Spieltag um den (am Ende nicht geschafften) Regionalliga-Verbleib. In der vergangenen Spielzeit wurden Bayernliga-Meisterschaft und der Wiederaufstieg ebenfalls erst am letzten Spieltag festgemacht.
„Ich bin froh jetzt zwei Spiele zu haben, die wir ohne Druck angehen können“, hofft Günes aber auch darauf, dass seine Jungs zwar mit einer gewissen Lockerheit, aber auch dem nötigen Ehrgeiz herangehen, „damit wir einen runden Abschluss mit einem Heimsieg gegen einen sehr guten Gegner feiern dürfen“. Dann wäre für den Coach eine erfolgreiche Saison „noch runder“. Hinterher soll zusammen mit den Fans und der Band „Marshy Soil“ vor dem e-con ArenaPark gefeiert werden.
Vor dem Anpfiff wird der „Spieler der Saison“ geehrt. Die FCM-Anhänger waren wieder aufgerufen ihren Publikumsliebling zu wählen. Das Geheimnis, wer auf Vorjahres-Sieger Lukas Rietzler folgt, wird erst zum Spiel gelüftet. Wie berichtet, bleibt der große Stamm der Mannschaft zusammen, vier Spieler werden dennoch verabschiedet. Der frisch gebackene Familienvater Marcello Barbera will aus familiären Gründen mit Fußball kürzertreten. Zudem verlassen David Mihajlovic und Luis Vetter den Verein genauso wie David Günes.
Der Trainer-Neffe hat mit seinen zehn Saisontreffern auf sich aufmerksam gemacht. Wohin es den 20-jährigen ziehen wird, ist noch nicht ganz entschieden. Offensichtlich gibt es verschiedene Optionen. Der Onkel sieht den Abschied von David Günes eher mit einem lachenden, denn weinenden Auge: „Genau dafür arbeiten wir auch, dass wir Talente weiterentwickeln“. Zuletzt hatte im vergangenen Winter Nico Nollenberger mit dem Wechsel zum SV Sandhausen den Sprung ins Profigeschäft geschafft.
Dem ersten vermeldeten Neuzugang Luka Petrovic vom FV Illertissen soll am Freitag beim FC Memmingen die nächste Unterschrift folgen. Wie FCM-Sportvorstand Serge Ahrens verlauten lässt, soll es sich dabei um einen namhaften Kicker aus der Region handeln.