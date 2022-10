FC Memmingen: Sparkassen-Mitarbeiterin vereitelt Betrug

Der FC Memmingen hat den Fall bei der Polizei angezeigt und will durch die Veröffentlichung auch andere Vereine vor dieser Betrugsmasche warnen. „Vermutlich kann ja nicht in allen Vereinen jeden Tag jede Kontobewegung überwacht werden“, so FCM-Präsident Armin Buchmann, der sich bei der Sparkasse für die genaue Prüfung der Belege bedankt. Damit wurde der Club vor einem großen Schaden bewahrt.