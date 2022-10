FC Memmingen: Serie ausbauen und oben dranbleiben

Erst 17 Tage Pause, jetzt das zweite Spiel binnen 72 Stunden: Der FC Memmingen will im Bayernliga-Gastspiel beim Tabellenvorletzten VfB Hallbergmoos nicht nur im siebten Punktspiel in Folge ungeschlagen bleiben, sondern die volle Ausbeute einfahren. Mit Yannik Maurer fällt einer der Aktivposten vermutlich aus. Er zog eine Gehirnerschütterung zu. Nach der intensiven Dienstagspartie gegen den FC Ingolstadt II sind auch noch weitere Wechsel in der Startelf möglich.

Die Lage: Das 0:0 Unentschieden unter der Woche brachte dem Gegner Ingolstadt II in der Tabelle mehr als dem FC Memmingen. Dennoch besteht weiter Kontakt zu den beiden Spitzenteams Schalding-Heining und Landsberg bei sechs beziehungsweise fünf Punkten Rückstand. Dranbleiben ist die Devise. Hallbergmoos befindet sich voll im Abstiegskampf. Der Abstand ans rettende Ufer beträgt bereits acht Punkte. Mit 34 Gegentreffern ist der VfB bislang die Schießbude der Liga.

Der Gegner: Eigentlich wollte Trainer Matthias Strohmaier im zweiten Bayernliga-Jahr nicht wieder so tief in den Abstiegsstrudel geraten. Nach 14 Spieltagen stehen für den VfB Hallbergmoos nur acht Punkte auf der Habenseite. Zuletzt gelang auch gegen Schlusslicht TSV 1860 Rosenheim kein Befreiungsschlag. Durch das 0:0 wurde zumindest der Absturz nach ganz unten verhindert. „Wir müssen kleinere Brötchen backen“, gestand Strohmaier hinterher ein. So wird im Stadion am Airport wohl wieder bis zuletzt um den Klassenerhalt gebangt werden müssen. In der vergangenen Aufstiegssaison wurde der Verbleib über die Relegationsmühle gesichert. Der 20-jährige VfB-Mittelfeldmann Fabian Czech hat beim FCM in der U19-Bayernliga gespielt.

Bisherige Vergleiche: Beide Mannschaften haben noch nie gegeneinander gespielt.