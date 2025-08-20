FC Memmingen: Schwere Verletzung - Vorrunden-Aus für Kirsamer

Fußball-Regionalligist FC Memmingen muss wohl länger auf Philipp Kirsamer verzichten. Der Stürmer, der im Sommer vom FV Ravensburg kam, hat sich eine schwere Fußverletzung zuzogen. FCM-Trainer Matthias Günes befürchtet, dass für den 22-jährigen die Vorrunde gelaufen ist. Nach Kapitän Lukas Rietzler ist Kirsamer der zweite längerfristige Ausfall.

Nach einem spielfreien Wochenende und ein paar Tagen dazwischen geschalteter Erholung über das verlängerte Wochenende greift der FC Memmingen am kommenden Samstag wieder an. Dann steht die zweitweiteste Auswärtsfahrt der Saison zur Viktoria Aschaffenburg an.