Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Stürmer Philipp Kirsamer (Vierter von rechts) fällt beim FC Memmingen länger aus. – Foto: Siegfried Rebhan
FC Memmingen: Schwere Verletzung - Vorrunden-Aus für Kirsamer
Fußball-Regionalligist FC Memmingen muss wohl länger auf Philipp Kirsamer verzichten. Der Stürmer, der im Sommer vom FV Ravensburg kam, hat sich eine schwere Fußverletzung zuzogen. FCM-Trainer Matthias Günes befürchtet, dass für den 22-jährigen die Vorrunde gelaufen ist. Nach Kapitän Lukas Rietzler ist Kirsamer der zweite längerfristige Ausfall.
Nach einem spielfreien Wochenende und ein paar Tagen dazwischen geschalteter Erholung über das verlängerte Wochenende greift der FC Memmingen am kommenden Samstag wieder an. Dann steht die zweitweiteste Auswärtsfahrt der Saison zur Viktoria Aschaffenburg an.