FC Memmingen: Saison gesichert - Zukunft bleibt herausfordernd

Der Bau des e-con ArenaParks hat den FC Memmingen überfordert – Foto: Siegfried Rebhan

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat der Fußball-Club Memmingen über den aktuellen Stand und seine finanzielle Lage informiert. Die großartigen sportlichen Erfolge, wie der Wiederaufstieg in die Regionalliga und die Erfolge in der zweifelsohne herausragenden Jugendarbeit sind das eine, die Finanzen das andere.

Die wichtigste Nachricht des Abends für die 108 anwesenden Mitglieder war: "Die aktuelle Saison 2025/2026 ist bis zum kommenden Sommer gesichert." Bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung - voraussichtlich im Februar kommenden Jahres - sollen Wege und Konzepte gefunden werden, um den Verein auf ein stabiles Fundament für die Zukunft zu stellen.



Der erst im vergangenen Februar gewählte 1. Vorsitzende Andreas Minkenberg sprach angesichts der Finanzen Klartext: "Die vergangenen fünf Monate waren geprägt von großen wirtschaftlichen Problemen, die uns an den Rand der Insolvenz geführt haben." Nach vielen Gesprächen und Verhandlungen stand erst Ende Juni fest, dass es weitergehen kann und somit die Planungen und Verträge in allen Bereichen erst spät weiter erfolgen konnten. Auch die Kommunikation nach außen über die Lage wurde in den vergangenen Wochen und Monaten reduziert, um die vielen erforderlichen Gespräche in Ruhe zu führen, nicht zu gefährden und erfolgreich abschließen zu können.

Eine finanzielle Lücke von mehreren hunderttausend Euro musste geschlossen werden. Auf Nachfrage eines Mitglieds bezifferte Minkenberg die Summe auf rund 500.000 Euro. Zu den getroffenen Einsparmaßnahmen gehört die Senkung der Lohnkosten, so verzichten Spieler und Trainer auf 25 Prozent ihrer Bezüge, was von allen Betroffenen akzeptiert wurde. Die Senkung der Kosten für Kredite, Fuhrpark, Bewirtung- und Veranstaltungen sind weitere Maßnahmen. Der Weg, sich als Allgäuer Verein und dem Fokus auf die Ausbildung von Talenten in der Region wurde bereits zuvor eingeschlagen und spiegelte sich in der vergangenen Spielzeit auch in den Erfolgen für den Verein bereits wider. "Der Bau des e-con ArenaParks hat den Verein überfordert", so Minkenberg. Dies sei der Hauptgrund, aber nicht die alleinige Ursache für die Schieflage. Für das Multifunktionsgebäude müsse in den nächsten Monaten an Lösungen gearbeitet werden, die über diese Saison hinausgehen, um die Lasten nachhaltig zu reduzieren.