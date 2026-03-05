FC Memmingen: Präsidium wieder komplett - Sanierungsplan wirkt

Das FCM-Präsidium ist wieder komplett: Markus Kramer, Harald Rehklau, Andreas Minkenberg und Serge Ahrens. – Foto: Wolfgang Radeck

Ahrens war zuvor zehn Jahre lang im Vorstand des FV Illertissen tätig. Der Unternehmer soll den neu geschaffenen Posten des Sportvorstandes übernehmen, denn sportliche und wirtschaftliche Interessen sollen künftig durch verschiedene Personen im Präsidium vertreten werden Rehklau ist ein alter Bekannter und war seit Jahrzehnten im Reha- und Fitnessbereich für den Verein tätig. Mit dem beginnenden Ruhestand will er sich nun als Funktionär vordergründig um die Zusammenarbeit mit Verband, Schulen und Nachbarvereinen kümmern.

Nach der Mitgliederversammlung des Fußball-Clubs Memmingen ist das geschäftsführende Präsidium wieder komplett: Vorsitzender Andreas Minkenberg wurde einstimmig wiedergewählt. Einstimmig fiel das Votum auch für die neuen Stellvertreter Sergé Ahrens und Harald Rehklau aus wie auch für den wiedergewählten Schatzmeister Markus Kramer. Das langjährige Präsidiumsmitglied Thomas Reichart stellte sich nicht mehr zur Wahl und wurde gebührend verabschiedet.

149 stimmberechtigte Mitglieder sorgten für eine der besten Beteiligungen der vergangenen Jahre. Im Fokus stand natürlich die finanzielle Entwicklung des Vereins, den nicht nur die Re-Finanzierung des Multifunktionsgebäudes e-con ArenaPark drückte. Bei einer außerordentlichen Versammlung im vergangenen Sommer war bekannt geworden, dass eine Finanzierungslücke von rund 500.000 Euro für eine Beinahe-Insolvenz gesorgt hatte. Minkenberg konnte nun berichten, dass der strikte Sanierungsplan positiv in die Zukunft blicken lässt.

Mit einer Energieleistung konnten selbst 350.000 Euro an Kosten eingespart werden, nicht nur durch Kürzungen von Bezügen. Dies hatte der 62-jährige, im beruflichen Leben auch lange als Sanierer unterwegs, in dieser Dimension zuvor nicht für möglich gehalten. Wo zuvor für Dienstleistungen bezahlt werden musste, engagieren sich jetzt viele Helfer ehrenamtlich und es gibt einiges an Ideen, weitere Dinge nachhaltig voranzutreiben. Zwei Unternehmen standen und stehen für das aktuelle Defizit gerade – ein weiterer Hauptgrund, dass es überhaupt weitergehen konnte. Den beiden Firmenchefs wurde in der Versammlung großer Dank ausgesprochen, beide wollen aber bislang, das dieses Engagement nicht namentlich herausgestellt wird.

Für die nächsten Geschäftsjahre wird laut Schatzmeister Kramer auch auf Nachfrage aus der Versammlung eine „schwarze Null“ angepeilt, wenn nicht es nicht unvorhergesehene Belastungen, wie zuletzt die Rückerstattung von Corona-Zahlungen eintreten.. Für die Zukunft wurde eine elementare Maßnahme getroffen. Die oberen Geschosse des e-con ArenaParks werden über den Zeitraum von zehn Jahren verpachtet. Hier kommen Ahrens und ein Geschäftspartner ins Spiel. Durch die Pacht wird die Tilgung für das Gebäude abgesichert. Der Verein kann Panorama- und Skylounge auch weiter als VIP-Bereich für seine Heimspiele nutzen, das Untergeschoss mit Kabinen, Funktionsräumen und Kiosk weiter uneingeschränkt. Diese Lösung erhielt von den Mitglieder viel Applaus und die Erleichterung nach der von Minkenberg aufgezeigten Perspektive war sichtlich zu spüren.

Neben einem riesigen Arbeitspensum der Verantwortlichen zur Vereinsrettung kam laut Minkenberg auch ein Portion Glück dazu, zu richtigen Zeit die richtigen Leute zu treffen und dass trotz aller Sparmaßnahmen es gelang, weiter sportlich erfolgreich geblieben zu sein. So schlägt sich die erste Mannschaft nach der Regionalliga-Rückkehr sehr gut, die erfolgreiche Jugendarbeit wurde zuletzt mit dem Aufstieg in die U17-DFB-Nachwuchsliga gekrönt. Auch für diesen Einsatz von Spielern, Trainern, Betreuern und Helfern wurde vielfach großer Dank ausgesprochen.