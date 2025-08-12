FC Memmingen: Pokalgegner Pipinsried mit viel individueller Qualität

Verteidiger Maximilian Dolinski (rechts) fehlt dem FC Memmingen im Pokalspiel in Pipinsried. – Foto: Johannes Traub

Bei einer Mannschaft „mit hoher individueller Qualität“, wie es Trainer Matthias Günes ausdrückt, tritt der Fußball-Regionalligist FC Memmingen am Dienstagabend an. Zur frühen Anstoßzeit bereits um 17.45 Uhr geht es in der zweiten Hauptrunde im BFV-Toto-Pokal zum Bayernligisten FC Pipinsried, dessen Kader mit Spielern mit Regionalliga- oder gar Drittliga-Erfahrung nur so gespickt ist. Dementsprechend schwer dürfte die Aufgabe für die Memminger werden. „Wir nehmen den Pokal wie in der vergangenen Saison sehr ernst, machen hier keine Experimente und wollen so weit wie möglich kommen,“ will Günes mit dem bestmöglichen Aufgebot antreten. Fehlen werden allerdings Außenverteidiger Maximilian Dolinski (Bildmitte) und Stürmer Philipp Kirsamer, die angeschlagen aus dem Regionalliga-Spiel am vergangenen Freitag in Aubstadt (0:0) gingen. Dafür stehen die zuletzt verhinderten David Bauer in der Abwehr und David Mihajlovic für das Mittelfeld wieder zur Verfügung.

Gegner Pipinsried ist in der Bayernliga, wie der FCM in der Regionalliga, mit jeweils einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden gestartet. Einem Unentschieden in Kirchanschöring folgte eine knappe 2:3 Heimniederlage gegen den Mitfavoriten TSV Landsberg und zuletzt ein klarer 3:0 Auswärtsspiel beim Aufsteiger Hauzenberg. Hier trafen die Neuzugänge Max Dombrowka (FC Homburg) und Jaroud Kanze (Wacker Burghausen) sowie Nico Karger (früher 1860 München). Im dritten Jahr unter Trainer Sepp Steinberger soll in Pipinsried die Rückkehr in die vierte Liga gelingen. Im Pokal wurde im Erstrunden-Spiel der TSV Bobingen mit 3:0 geschlagen, in der Qualifikation gab es ein 4:1 beim TSV 1865 Dachau. Memmingen hatte sich in der Qualifikation mit 4:3 nach Elfmeterschießen beim FC Kempten durchgesetzt, es folgte ein 6:0 beim unterklassigen ASV Au.