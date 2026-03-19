FC Memmingen plant: Daniel Jehle künftig Gesamtleiter Athletik + Reha

Daniel Jehle ist künftig Gesamtleiter Athletik + Reha beim FC Memmingen vom Regionalliga-Kader bis zu den Junioren-Teams. – Foto: FCM

Der FC Memmingen ist auf dem besten Weg zum Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Bayern und treibt damit die Planungen für die kommende Saison 2026/2027 voran. Ziel ist es, das erfolgreiche Kollektiv der Mannschaft zusammenzuhalten. Aus dem vierköpfigen geschäftsführenden Präsidium ist, wie in der Mitgliederversammlung kürzlich bekanntgeben, der neue stellvertretende Vorsitzender Sergé Ahrends als „Sportvorstand“ mit sportlichen Themen betraut.

So stehen jetzt zunächst die Gespräche mit den Spielern des aktuellen Kaders mit dem Sportlichen Leiter Esad Kahric an, zusammen mit Christian Braun und Robert Manz. Eng eingebunden werden Cheftrainer Matthias Günes und Co-Trainer Candy Decker. Die ehemaligen Spieler und Trainer Braun und Manz haben den Club bereits in den vergangenen Monaten in diesem Bereich unterstützt. „Mit diesem Kreis haben wir eine hohe sportliche Kompetenz“, so FCM-Präsident Andreas Minkenberg. Der bewährte, eingeschlagene Weg mit eigenen Kräften und Talenten aus der Region weiter erfolgreich zu bestehen, soll genauso weiterverfolgt werden.