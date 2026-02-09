FC Memmingen: Ordentlicher Test - erneut ohne Gegentreffer von Andreas Schales · Heute, 16:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jonas Baier

Ordentliches Testspiel: Fußball-Regionalligist FC Memmingen kam beim Landesliga-Tabellenführer TSV Schwabmünchen zu einem überzeugenden 4:0 (4:0). Dabei fielen alle Treffer bereits in der ersten Hälfte. "Wir haben von Beginn an viel Druck gemacht", so Torhüter Dominik Dewein, der seine Erkältung überwunden hat und wieder zur Verfügung stand. Bei den Gastgebern standen fünf Ex-Memminger im Kader.

Schon früh traf auf dem Kunstrasenplatz in Schwabmünchen David Günes (5. Minute). Die weiteren FCM-Treffer erzielten Luis Vetter (26.) sowie die Neuzugänge Kevin Haug (39.) und Constantin Kresin (45.) kurz vor der Pause. Zur zweiten Hälfte wechselte Trainer Matthias Günes auf sechs sowie nach einer Stunde auf zwei weiteren Positionen durch und probierte noch einiges aus, was den in der ersten Halbzeit durchaus vorhandenen Fluss etwas hemmte.