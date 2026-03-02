FC Memmingen: Nur wenige Minuten fehlen zum erneuten Derby-Coup von Andreas Schales · Heute, 20:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hannah Brenner

Nur wenige Minuten fehlten dem FC Memmingen zum zweiten Überraschungscoup in dieser Regionalliga-Saison gegen den FV Illertissen. Das Hinspiel wurde mit 3:2 gewonnen. Dieses Mal wurde mit einem 2:2 (0:1) Unentschieden im Nachbarschaftsduell ein weiterer wichtiger Punkt für die angepeilten Klassenerhalt geholt. Auf der anderen Seite verpasste es Favorit Illertissen mit dem einen Zähler die parallelen Patzer der Konkurrenten am zurückliegenden Wochenende im Kampf um den zweiten Tabellenplatz auszunutzen. Bitterer Wermutstropfen bei FCM: Für Kapitän Lukas Rietzler war sein Comeback nach langer Verletzungspause noch in der ersten Halbzeit vorläufig beendet. Und auch Torhüter Dominik Dewein hat es erwischt. Nach 14-wöchiger Winterpause brauchten die Memminger ein ganzes Stück Anlaufzeit. Sie hätten zur Halbzeit auch schon deutlicher als 0:1 durch den Treffer von Yannik Glessing (21. Minute) zurückliegen können. Auch für Illertissen war es nach der kompletten Vorbereitungsphase auf Kunstrasen der erstmalige Auftritt auf natürlichem Untergrund. Sie fanden schneller rein auf dem gut bespielbaren Rasen im Vöhlin-Stadion, in dem FVI-Trainer Holger Bachthaler das Geschehen aus einiger Entfernung beobachten musste. Wegen einer Rot-Sperre durfte während des Spieles und auch eine halbe Stunde davor und danach keinen Kontakt zu seiner Mannschaft haben.

FCM-Trainer Matthias Günes war näher dran am Geschehen, sah in der ersten Halbzeit aber nicht viel Positives von seinen Jungs: „Wir waren in keiner Phase richtig drin, nicht frei genug im Kopf und haben es nicht geschafft, unsere Umschaltmomente sauber auszuspielen“. Was sich in der zweiten Halbzeit grundlegend ändern sollte. Hier fehlte Rietzler bereits. Nach einem Antritt war es dem Spielführer in den Oberschenkel geschossen und er signalisierte sofort, dass es nicht weitergehen kann. Günes hofft, dass es nur eine muskuläre Sache und nichts Schlimmeres ist. Die nächste, möglicherweise folgenreiche Szene nach Wiederbeginn: Als Illertissens Spielführer Max Zeller an den Pfosten köpfte (49.), wurde Dominik Dewein von Namrud Embaye weggerempelt, was ungeahndet blieb. Der Memminger Torhüter musste einige Zeit behandelt werden, spielte mit sichtlichen Schmerzen aber bis zum Schluss durch.