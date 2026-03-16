FC Memmingen: Nur ein paar Sekunden fehlen zur großen Überraschung von Andreas Schales · Heute, 12:59 Uhr · 0 Leser

Jakob "Jacky" Gräser schoss den FC Memmingen beim FC Bayern II per Strafstoß in Führung. – Foto: Hannah Brenner

Nur ein paar Sekunden fehlten dem FC Memmingen, um am 23. Regionalliga-Spieltag für einen weiteren Überraschungscoup gegen eines der Top-Teams zu sorgen. Die ohnehin schon üppig bemessene Nachspielzeit von fünf Minuten war eigentlich schon durch und auf der Anzeigentafel im Grünwalder Stadion stand noch die 2:1 Führung der Allgäuer beim FC Bayern München II. Dann war aber Anton Heinz zur Stelle und machte doch noch den späten Ausgleich für die Münchner. Zuvor hatte der 28-jährige zwar schon einen Elfmeter zum Anschluss verwandelt, ansonsten hatten die Memminger den Torjäger weitgehend im Griff und schränkten seine Kreise maßgeblich ein. Heinz rettete den „kleinen Bayern“ am Ende dennoch nicht nur einen Punkt, der ehemalige Aachener schraubte sein Torekonto auf mittlerweile 18 Treffer. Im Hinspiel hatte er beim 4:1 sogar alle vier Tore gemacht.

„Der Zeitpunkt des Ausgleichs war sehr ärgerlich“, lautete das Fazit von FCM-Trainer Matthias Günes, der das Ergebnis aufgrund des Spielverlaufs aber auch richtig einordnete, „denn unterm Strich war es ein glücklicher Punktgewinn für uns. Wir haben einfache Tore erzielt und wollten es über die Zeit bringen“. Erwartungsgemäß war der FC Bayern II erst einmal Herr im Haus, doch die Tore machte Memmingen. 33. Minute: Constantin Kresin marschierte über die linke Seite, wurde im Strafraum von Julien Yanda gezupft. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jakob „Jacky“ Gräser humorlos zum 0:1 für die Allgäuer (33. Minute). Und es kam noch besser: Nach einer nicht ausreichend abgewehrten Flanke von Philipp Kirsamer zeigte sich Fabian Lutz reaktionsschnell und machte den Doppelschlag mit dem 0:2 perfekt (36.).