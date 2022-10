FC Memmingen: Nach langer Pause geht's in Verfolgerduell

Während die anderen Bayernligisten nach der Pause wegen des UEFA-Regions-Cups schon am Wochenende wieder im Einsatz waren, wird das Verfolgerduell des FC Memmingen (25 Punkte) gegen den FC Ingolstadt II (27 Punkte) erst am Dienstagabend um 19.30 Uhr angepfiffen. Auf Intervention von Ingolstadt, das drei Auswahlspieler stellte, wurde die Begegnung noch weiter nach hinten verlegt, was Memmingens Trainer Stephan Baierl überhaupt nicht schmeckte. Er hätte gerne früher wieder losgelegt, auch wenn mit Mathias Bauer und Flemming Schug ebenfalls Auswahlspieler abgestellt wurden. 17 Tage musste sein Team nun pausieren. Die Spannung im Training über diesen langen Zeitraum ohne Fokus auf ein Spiel hochzuhalten, war seiner Aussage nach, nicht einfach.

Das FCM-Personal: Die Auswahlspieler Bauer und Schug sind nach ihrer Rückkehr aus Italien am Wochenende ins Training wieder eingestiegen. Ebenso Micha Bareis und Dominik Stroh-Engel, die beim Test unter der Woche gegen den FC Wangen (1:0) ausgesetzt hatten. Oktay Leyla befindet sich wieder im Aufbautraining, was auch weiterhin für Ardian Morina gilt Vor dem Ingolstadt-Spiel will sich Baierl entscheiden, ob Neuzugang Tobias Werdich oder Lino Volkmer in den nächsten Wochen die Nummer eins sein wird. Torhüter Martin Gruber fällt nach seiner Knieoperation bis zur Winterpause aus.

Die Taktik: „Natürlich machen wir unser System auch ein wenig vom Gegner abhängig“, will Baierl aber erst einmal auf die eigenen Qualitäten bauen. Zuletzt hat es sich bewährt, auf eine stabile Defensive zu setzen und mit schnellem Umschaltspiel vorzustoßen. „Nach vorne haben wir immer die eine oder andere Waffe“, lässt der Coach noch offen, ob er mit zwei oder drei Spitzen agieren will.

Information: Gegen Ingolstadt wird ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr unter Flutlicht gespielt. Karten gibt es bei den FCM-Vorverkaufsstellen im MZ-Servicecenter in der Donaustraße und der Esso-Station am Stadion sowie online über ALLGÄUTICKET.