FC Memmingen: Mittwoch-Heimspiel gegen Schwaben Augsburg abgesagt

– Foto: Andreas Schales

Das für Mittwochabend, 1. April, geplante Flutlicht-Heimspiel des FC Memmingen in der Regionalliga gegen den TSV Schwaben Augsburg fällt aus. Die Stadt Memmingen hat aufgrund der Witterungs- und Platzverhältnisse das Stadion gesperrt. Der komplette Rasen in der Arena liegt unter einer geschlossenen Schneedecke. Mit einer Wetterbesserung und einem Abtauen ist bis morgen nicht zu rechnen.

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, wird aber wohl in Richtung Ende April liegen. Der FCM informiert, sobald die Begegnung neu terminiert ist. Bereits gekaufte Eintrittskarten und gebuchte VIP-Tickets behalten für den Nachholtermin ihre Gültigkeit.