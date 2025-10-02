– Foto: SSV Ulm 1846

FC Memmingen: Mit Noah Hill kommt noch ein junger Stürmer Verlinkte Inhalte Memmingen Memmingen II

Mit Noah Hill hat sich noch ein junger Angreifer dem FC Memmingen angeschlossen. Der 19-jährige war nach seiner Zeit bei der U19 des SSV Ulm 1846 zuletzt vereinslos und ist laut FCM-Trainer Matthias Günes ein Perspektivspieler: „Noah könnte ein interessanter Junge für die Zukunft sein“. Der 1,80 Meter große Mittelstürmer erzielte in der DFB-Nachwuchsliga in der vergangenen Saison für Ulm in 24 Spielen elf Tore und steuerte drei Vorlagen bei.