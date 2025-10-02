Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
– Foto: SSV Ulm 1846
FC Memmingen: Mit Noah Hill kommt noch ein junger Stürmer
Mit Noah Hill hat sich noch ein junger Angreifer dem FC Memmingen angeschlossen. Der 19-jährige war nach seiner Zeit bei der U19 des SSV Ulm 1846 zuletzt vereinslos und ist laut FCM-Trainer Matthias Günes ein Perspektivspieler: „Noah könnte ein interessanter Junge für die Zukunft sein“. Der 1,80 Meter große Mittelstürmer erzielte in der DFB-Nachwuchsliga in der vergangenen Saison für Ulm in 24 Spielen elf Tore und steuerte drei Vorlagen bei.