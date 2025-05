FC Memmingen: Mit Bauer und Rietzler bleiben wertvolle Stützen

Personell baut der Sportliche Leiter Esad Kahric, im Team unterstützt von den Ex-Trainern und Spielern Christian Braun und Robert Manz, am Kader für die nächste Spielzeit. Erfreulich: Die Stammbesetzung der erfolgreichen Bayernliga-Rückrunde bleibt zum ganz großen Teil zusammen, der Trainerstab macht komplett weiter. Laut Kahric haben mit Kapitän Lukas Rietzler (links im Bild nach dem Titelgewinn) und Abwehrchef David Bauer (rechts) zwei weitere ganz wichtige Stützen ihr Bleiben zugesagt.

„Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften“. Die Fußballweisheit deren sich die Granden Jupp Heynckes und Sir Alex Ferguson gerne bedienten, traf in der gerade zu Ende gegangenen Saison voll auf den FC Memmingen zu. Die stärkste Abwehr holte die Bayernliga-Meisterschaft – zusammen mit dem SV Erlbach wurden die wenigsten Gegentreffer kassiert. Nur Rang zehn gab es dagegen für die Offensivausbeute. Ansonsten belegte der Titelträger in der Statistik noch einige weitere Plätze ganz oben, richtet den Blick aber schon intensiv auf die kommende Saison, in der es nach dem Aufstieg wieder in der Regionalliga Bayern an den Start gehen wird.

Neben den bereits vermeldeten Abgängen Jonas Koller (Auslandsstudium), Matthias Moser (aus beruflichen Gründen), Kevin Lochbrunn und David Spizert (beide FC Gundelfingen) verlassen auch Felix Schwarzholz (TSV Schwaben Augsburg) und Lukas Da Silva Pötzinger (FC Ismaning) den Verein. Schwarzholz war im vergangenen Sommer vom FV Illertissen gekommen, hatte verletzungsbedingt aber nur wenige Einsätze. Der junge Da Silva Pötzinger vertrat von August bis November 2024 den verletzten Stammtorhüter Dominik Dewein in 18 Begegnungen und bestand seine Feuerprobe im Herrenbereich.

Rietzler ist nicht nur Leader der Mannschaft, sondern mit elf Treffer auch bester Torschütze. Neunmal zeigte er sich darunter als sicherer Elfmeterschütze, acht Treffer bereitete der „Capitano“ zudem vor. Bauer ist das Herzstück der vielleicht neuen „Memminger Stadtmauer“, wie das Abwehrbollwerk früher einmal bezeichnet wurde. Wenn es am Ende vorne eng wurde, schaltete er sich auch in den Angriff ein und erzielte hier einige wichtige Tore.

Einige wenige Personalien aus dem bisherigen Kader sind noch offen, sollen in den nächsten Tagen aber geklärt werden. Als Zugänge stehen bislang Muhamed Fofanah (FV Illertissen II) sowie die Rückkehrer Marcello Barbera und Kim-Bryan Paschek (beide TSV Kottern) fest. Als Unterbau fungiert die U21-Mannschaft, in der heuer 15 bisherige A-Junioren integriert werden, die zum Teil auch in der abgelaufenen Spielzeit im Seniorenbetrieb eingesetzt wurden.

Noch ein letzter Blick in den Rückspiegel, einige Daten Zahlspiele: Der FC Memmingen blieb in der Bayernliga-Saison 2024/2025 29 mal ungeschlagen, gewann dabei die Hälfte seiner Aufgaben, spielte 12 mal Unentschieden und verlor nur dreimal. Im Schlussspurt gelang die beste Erfolgsserie mit sieben Siegen aus acht Spielen bei 22 von 24 möglichen Punkten. Die Memminger stellten das beste Rückrunden- und Auswärtsteam, belegten Platz zwei in der Fair-Play-Tabelle.

Lukas Rietzler bestritt alle 32 Begegnungen über die volle Spielzeit – lediglich beim 3:0 Abschlusssieg bei Türkspor Augsburg wurde er eine Minute vor dem Abpfiff ausgewechselt, um sich den Applaus der Fans abzuholen. Weitere Dauerbrenner mit je 31 Einsätzen waren Jakob Gräser und David Bauer. Mit 681 Fans im Schnitt hatte der FCM den besten Publikumszuspruch der Liga. Das Pokalspiel gegen 1860 München mitgerechnet, passierten 13.405 Zuschauer die Arenatore.

Dieser Tage (bis Dienstag) feiern Mannschaft und Trainer noch Aufstieg und Meisterschaft auf der Abschlussfahrt auf Mallorca. Die Sommerpause währt nur kurz. Bereits am 16. Juni ist Trainingsauftakt zur Vorbereitung auf die Regionalliga, die vom 24. bis 26. Juli mit dem ersten Spieltag starten wird. Bis dahin stehen voraussichtlich sieben Testspiele, der Brauhaus-Cup in Kempten (5. Juli) sowie vorgelagert bereits der Toto-Pokal an. Das genaue Programm wird derzeit noch festgezurrt.

Der aktuelle Regionalliga-Kader des FC Memmingen:

Tor: Dominik Dewein, Felix Unger – Abwehr: David Bauer, Dominik Ceko, Maximilian Dolinski, Jakob Gräser, Kim-Bryan Paschek, David Remiger – Mittelfeld/Angriff: Marcello Barbera, Micha Bareis, Mohamed Fofanah, David Günes, Pascal Maier, David Mihajlovic, Nico Nollenberger, Lukas Rietzler, Timo Schmidt, Luis Vetter.

Trainerteam: Matthias Günes (Cheftrainer), Candy Decker (Co-Trainer), Martin Gruber (Torwart-Trainer), Daniel Jehle (Athletik-Trainer), Harald Rehklau (Athletik-Trainer/Teammanager).