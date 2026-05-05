FC Memmingen: Luka Petrovic kommt aus Illertissen

– Foto: Hannah Brenner

Der FC Memmingen vermeldet mit Luka Petrovic den ersten Neuzugang für die nächste Regionalliga-Saison 2026/2027. Der 20-jährige Offensivspieler wechselt vom FV Illertissen nach Memmingen und bringt bereits Viertliga-Erfahrung mit. Er soll laut Vereinsmitteilung künftig für frischen Schwung sorgen und neue Akzente setzen. Fußballerisch ausgebildet wurde er beim 1. FC Heidenheim., wo er in der Junioren-Bundesliga (U17/U19) gespielt hat.

"Mit Luka gewinnen wir einen dynamischen und entwicklungsfähigen Stürmer, der mit Tempo, Einsatz und Offensivdrang das Spiel beleben kann", so Sportvorstand Serge Ahrens zu der Verpflichtung, "wir trauen ihm zu, dass er sich schnell in die Mannschaft einfügen kann und freuen uns, ihn künftig im Trikot des FC Memmingen zu sehen".