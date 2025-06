FC Memmingen: Lockerer Sieg im ersten Test

Fußball-Regionalligist FC Memmingen kam in seinem ersten Testspiel der Sommer-Vorbereitung zu einem lockeren 4:0 (4:0) Erfolg über den VfB Durach. Zwar hatten die Gäste bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Südplatz im Stadion durch Manuel Methfessel die erste Chance des Spiels – dabei sollte es für den Landesligisten in der gesamten ersten Halbzeit auch bleiben. Timo Schmidt, Rückkehrer Fabian Lutz und Jakob Gräser per Foulelfmeter schraubten das Ergebnis schon in der Anfangsphase auf 3:0. Gräser erhöhte für die nach Belieben dominierenden Memminger noch vor der Pause auf 4:0, was auch bereits den Endstand bedeuten sollte. Manuel Methfessel rettete in Durchgang zwei einmal auf der Linie, Lukas Holderied vergab für Durach den möglichen Ehrentreffer.

In der zweiten Hälfte wechselte FCM-Co-Trainer Candy Decker bis auf Abwehrchef David Bauer komplett durch und setzte damit 21 Spieler ein. Mit Kapitän Lukas Rietzler, den verletzten Fabian Kroh, David Mihajlovic, David Remiger und Kutay Yel fehlten einige Akteure. Am Sonntag (15 Uhr) tritt der FC Memmingen zu einem Werbespiel beim SSV Markt Rettenbach an. Hier werden die älteren Akteure pausieren, bis auf Lutz werden aber alle anderen fünf Neuzugänge und die jüngere Garde mit einigen Anleihen aus der U21 eingesetzt. Am Montag geht es in die zweite Vorbereitungswoche – hier ist auch Cheftrainer Matthias Günes nach ein paar Tagen Kurzurlaub wieder dabei.