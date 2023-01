FC Memmingen: Leyla wechselt zum Testgegner

Fußball-Bayernligist FC Memmingen steht seit Wochenbeginn in der Vorbereitung auf die Restsaison im Frühjahr. Nach Yannick Maurer (noch ohne Verein) gibt es mit Oktay Leyla einen zweiten Winter-Abgang. Der 25-jährige Stürmer schließt sich dem württembergischen Verbandsligisten FC Wangen an. FCM-Cheftrainer Stephan Baierl verfügt aber weiter über einen großen Kader. Externe Zugänge sind aktuell nicht in Sicht.