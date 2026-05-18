FC Memmingen: Last-Minute-Tor sorgt für Derbysieg nach langer Zeit

Der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt, heißt es oft. Den letzten Eindruck in dieser Regionalliga-Spielzeit hat der FC Memmingen mit einem Last-Minute-Sieg beim FC Augsburg II hinterlassen. Philipp Kirsamer erzielte in der fünften Nachspielminute das 1:0 und sorgte ergebnismäßig für einen gelungenen Abschluss in der Aufstiegssaison. Es war der zehnte „Dreier“ in dieser Runde, die auf Rang 12 mit 42 Punkten beendet wurde.
Die Memminger konnten es befreit angehen, der Klassenerhalt war schon seit zwei Wochen fix. Anders die Augsburger Bundesliga-Reserve, die im Abstiegskampf am letzten Spieltag noch einmal unter Druck stand und personell alles in die Waagschale warf, was möglich war. Nach vier Siegen in Folge sollte alles klar gemacht und eine Zitterpartie vermieden werden. „Wir haben wenig zugelassen, haben gedrückt aufs 1:0, hatten klare Möglichkeiten“, sah FCA-Trainer Markus Feulner am Ende den Spielverlauf auf den Kopf gestellt.
FCM-Torhüter Felix Unger, der zum Abschluss anstelle von Stammkeeper Dominik Dewein ran durfte, bekam von Beginn an ordentlich zu tun, hielt mit Geschick und etwas Glück seinen Kasten sauber. Die Nadelstiche seiner Mitspieler nach vorne waren zwar nicht sehr zahlreich, aber durchaus brandgefährlich.
„Über 90 Minuten gesehen war es mit dem Standard schon ein glücklicher Sieg“, gab FCM-Trainer Matthias Günes zu. Tatsächlich war es die 95. Minute, als nach einem Freistoß kurz nach der Mittellinie die Augsburger Abwehr den Ball nicht aus dem Strafraum brachte. Dem eingewechselten Kirsamer fiel die Kuge praktisch auf den Schlappen und machte sein Jokertor.
Für die Memminger war es der erste Sieg im Rosenaustadion seit genau elf Jahren. „Ein passender, gelungener Abschluss, das nehmen wir gerne so mit“, freute sich Günes, dessen Neffe David seinen letzten Auftritt im Memminger Trikot hatte, Mit Marcello Barbera durfte auch noch ein weiterer Abgang in der zweiten Hälfte noch auflaufen. David Mihajovic und Luis Vetter war wegen ihrer Verletzungen ein letztes Spiel nicht vergönnt.
Für den FC Augsburg II blieb die Niederlage letztlich folgenlos. Weil Stadt-Konkurrent Schwaben Augsburg in Illertissen (1:2) ebenfalls verlor, wurde der 14. Tabellenplatz gehalten und damit der direkte Liga-Verbleib geschafft. Für den FC Memmingen geht es in eine recht kurze, knapp vierwöchige Sommerpause. Mitte Juni beginnt bereits die Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison 2026/2027, die am 25. Juli starten wird. Eine Woche zuvor wird bereits die erste Runde im BFV-Toto-Pokal ausgetragen.
FC Augsburg II: George – Schnitzer, Onoda (73. Kastarnas), Kaube (69. Bleicher), Taseki, Kücüksahin (69. Lindermeir), Aigner, Deger, Hangl (87. Hofgärtner), Sorg, Malaj (88. Hämmerle).
FC Memmingen: Unger – Roth (63. Barbera), Gräser, Bauer, Paschek – Bergmann (57. Fusaro), Schmidt, Rietzler (73. Remiger), Lutz – Maier (46. Hill), D. Günes (57. Kirsamer).
Tor: 0:1 (90. + 5) Kirsamer. – Schiedsrichter: Treiber (Zell-Bruck). – Gelbe Karten: Lindermeir / Hill, Fusaro. – Zuschauer: 427.