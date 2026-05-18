FC Memmingen: Last-Minute-Tor sorgt für Derbysieg nach langer Zeit von Andreas Schales · Heute, 09:56 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hannah Brenner

Der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt, heißt es oft. Den letzten Eindruck in dieser Regionalliga-Spielzeit hat der FC Memmingen mit einem Last-Minute-Sieg beim FC Augsburg II hinterlassen. Philipp Kirsamer erzielte in der fünften Nachspielminute das 1:0 und sorgte ergebnismäßig für einen gelungenen Abschluss in der Aufstiegssaison. Es war der zehnte „Dreier“ in dieser Runde, die auf Rang 12 mit 42 Punkten beendet wurde. Die Memminger konnten es befreit angehen, der Klassenerhalt war schon seit zwei Wochen fix. Anders die Augsburger Bundesliga-Reserve, die im Abstiegskampf am letzten Spieltag noch einmal unter Druck stand und personell alles in die Waagschale warf, was möglich war. Nach vier Siegen in Folge sollte alles klar gemacht und eine Zitterpartie vermieden werden. „Wir haben wenig zugelassen, haben gedrückt aufs 1:0, hatten klare Möglichkeiten“, sah FCA-Trainer Markus Feulner am Ende den Spielverlauf auf den Kopf gestellt.

FCM-Torhüter Felix Unger, der zum Abschluss anstelle von Stammkeeper Dominik Dewein ran durfte, bekam von Beginn an ordentlich zu tun, hielt mit Geschick und etwas Glück seinen Kasten sauber. Die Nadelstiche seiner Mitspieler nach vorne waren zwar nicht sehr zahlreich, aber durchaus brandgefährlich. „Über 90 Minuten gesehen war es mit dem Standard schon ein glücklicher Sieg“, gab FCM-Trainer Matthias Günes zu. Tatsächlich war es die 95. Minute, als nach einem Freistoß kurz nach der Mittellinie die Augsburger Abwehr den Ball nicht aus dem Strafraum brachte. Dem eingewechselten Kirsamer fiel die Kuge praktisch auf den Schlappen und machte sein Jokertor.