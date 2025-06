FC Memmingen: Kantersieg im zweiten Testspiel des Wochenendes

Am Montag geht es für den FCM in die zweite Vorbereitungswoche – hier ist auch Cheftrainer Matthias Günes nach ein paar Tagen Kurzurlaub wieder dabei. Im nächsten Test geht es am kommenden Samstag (15.30 Uhr) in Friedrichshafen-Fischbach gegen den württembergischen Oberligisten FV Ravensburg.

FC Memmingen: Unger (46. Frick) -Neubrand (63. Neubrand), Ceko, Mijatovic, Paschek, Barbera (46. Perovic), Bergmann (63. Gerhardt), Fofanah, Nollenberger (46. Bareis), Leyla, Kirsamer.