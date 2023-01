FC Memmingen: Junioren-Teams im Rennen um die Hallentitel

Drei Junioren-Mannschaften des FC Memmingen sind am kommenden Wochenende bei Hallenmeisterschaften im Einsatz. Die U19 (im Bild oben) startet am Samstag im niederbayerischen Essenbach bei den bayerischen Titelkämpfen der A-Jugend. Die U17 kämpft am Sonntag in Kaufbeuren um den schwäbischen Futsal-Titel der B-Junioren und bei den D-Junioren wird am Sonntag in der Memminger Realschulturnhalle mit der U13 der Allgäuer Meister ermittelt. Alle Turniere beginnen jeweils um 10 Uhr.