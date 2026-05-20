FC Memmingen: Jonas Koller kehrt nach USA-Studium zurück

– Foto: Hannah Brenner

Jonas Koller kehrt zum FC Memmingen zurück. Nach einem Jahr Studium in den USA läuft der Mittelfeldmann in der kommenden Saison wieder für den Regionalligisten auf. Während seines Studiums spielte der 24-jährige für das Universitäts-Team Clayton State Lakers im US-Bundesstaat Georgia.

In der Spielzeit 2024/2025 gehörte Koller zur Bayernliga-Meistermannschaft des FCM, die den Wiederaufstieg in die Regionalliga feierte. In der Meistersaison absolvierte er 19 Einsätze und gilt als variabler Spieler auf der Außenbahn, offensiv wie defensiv. Zuvor war er drei Jahre Stammspieler beim 1. FC Sonthofen in Bayern- und Landesliga. Fußballerisch ausgebildet wurde er in der Memminger Jugend.