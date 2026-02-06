FC Memmingen: Jetzt gegen stärkere Testgegner

– Foto: Siegfried Rebhan

Halbzeit in der Winter-Vorbereitung beim Fußball-Regionalligisten FC Memmingen: Am Samstag (14 Uhr) geht es zu einem Testspiel zum Landesliga-Tabellenführer TSV Schwabmünchen. Auch hier wird auf Kunstrasen gespielt, wenngleich FCM-Trainer Matthias Günes hofft, dass zumindest bald wieder auf natürlichem Untergrund trainiert werden kann. Die nachts gefrorenen Böden lassen das noch nicht zu.

„Bislang sind wir gut durchgekommen“, bilanziert Günes die bisherige Vorbereitungsphase. Ausnahme ist Michael Bergmann, der mit einem Muskelbündelriss mindestens bis zum Punktspielstart am 28. Februar ausfallen wird. Kim Paschek muss wegen einer Achillessehnenreizung noch pausieren. David Remiger befindet sich weiter im Aufbautraining. Ansonsten sind alle Mann an Bord.