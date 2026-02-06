FC Memmingen: Jetzt gegen stärkere Testgegner

Halbzeit in der Winter-Vorbereitung beim Fußball-Regionalligisten FC Memmingen: Am Samstag (14 Uhr) geht es zu einem Testspiel zum Landesliga-Tabellenführer TSV Schwabmünchen. Auch hier wird auf Kunstrasen gespielt, wenngleich FCM-Trainer Matthias Günes hofft, dass zumindest bald wieder auf natürlichem Untergrund trainiert werden kann. Die nachts gefrorenen Böden lassen das noch nicht zu.
„Bislang sind wir gut durchgekommen“, bilanziert Günes die bisherige Vorbereitungsphase. Ausnahme ist Michael Bergmann, der mit einem Muskelbündelriss mindestens bis zum Punktspielstart am 28. Februar ausfallen wird. Kim Paschek muss wegen einer Achillessehnenreizung noch pausieren. David Remiger befindet sich weiter im Aufbautraining. Ansonsten sind alle Mann an Bord.
Aus dem vorläufigen Regionalliga-Kader werden am Samstag Kenan Bajramovic, Noah Hill und Christian Mijatovic zum U21-Test gegen den FC Brauerei Egg/Österreich (Samstag, 15 Uhr) abgestellt. Das Trio soll hier Spielzeit erhalten. Bei der ersten Mannschaft will Günes die noch ausstehenden drei Vorbereitungsspiele „vernünftig nutzen, um in die Abläufe zu kommen und damit auch weniger zu wechseln“.
Mit Schwabmünchen wartet ein starker Gegner, der souverän die Landesliga-Runde anführt und nach vergeblichen Anläufen auf bestem Weg zurück in die Bayernliga ist. Mit Simon Ammann, Luca und Philipp Boyer, Matthias Moser, Torhüter Fabio Zeche und dem Sportlichen Leiter Matthias Vogel finden sich eine Reihe von Ex-Memmingern im TSV-Team.