FC Memmingen: In den Testspielen noch ohne Gegentor

– Foto: Siegfried Rebhan

Fußball-Regionalligist FC Memmingen blieb auch in seinem dritten Testspiel ohne Gegentor. Beim 7:0 (4:0) Erfolg über den Bayernligisten FC Gundelfingen lief es auch von Beginn an vorne rund. David Günes schnürte einen Dreierpack (3./6./53. Minute. Doppelt traf der eingewechselte Neuzugang Constantin Kresin (51./90.). Die weiteren Treffer steuerten Pascal Maier (25.) und Kapitän Lukas Rietzler (36.) bei. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können, zweimal wurde das Aluminium getroffen. Bei den Gästen fehlte mit dem Ex-Memminger David Anzenhofer das Herzstück in der Abwehr.

FCM-Trainer Matthias Günes setzte insgesamt 17 Spieler ein, wobei sich langsam die Stammformation für das erste Punktspiel nach der Winterpause am 28. Februar beim FV Illertissen herauskristallisiert. Am kommenden Freitag (19 Uhr) kommt es davor noch zur Generalprobe gegen den Bayernligisten TSV Kottern.