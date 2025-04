FC Memmingen: Im Schlussspurt zählen nur noch Siege

Die Lage: Die Tabelle ist mittlerweile durch die Nachholspiele begradigt. Weil 1860 München II, wie berichtet, nicht aufsteigen kann, haben der SV Erlbach und der FC Pipinsried fünf Spieltag vor Schluss die besten Chancen auf den direkten Aufstiegsplatz oder die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga. Der FC Memmingen hat als Viertplatzierter auf die Konkurrenten vier, beziehungsweise fünf Punkte Rückstand. Pipinsried wird noch in direkten Top-Duellen auf Erlbach und 1860 II treffen.

Der FC Memmingen steht an Karsamstag unter Zugzwang. Um bis zum Schluss in der Bayernliga-Tabelle oben mitmischen zu können, ist ein Auswärtssieg beim Tabellenneunten TSV Nördlingen die Voraussetzung. Anpfiff des schwäbischen Nord-Süd-Vergleichs im weitläufigen Gerd-Müller-Stadion im Rieser Sportpark ist um 15.30 Uhr.

Der Gegner: In den letzten drei Begegnungen ist der TSV Nördlingen leer ausgegangen, allerdings wurde zuletzt beim TSV Kottern erst in der Nachspielzeit mit 2:3 verloren. Auch zuvor waren die Niederlagen gegen die Top-Teams SV Erlbach (0:1) und 1860 München II (0:2) knappe Angelegenheiten. Durch die magere Ausbeute nach der Winterpause mit nur vier Punkten haben sich die Rieser aus dem vorderen Tabellendrittel verabschiedet, nach hinten sollte mit 37 Punkten auf der Habenseite aber nichts mehr anbrennen. Der Blick gilt schon in Richtung nächste Saison, in der Cheftrainer Daniel Kerscher und sein Team weiterhin die Kommandos geben wird.

Das FCM-Personal: Trainer Matthias Günes wird vermutlich die gleiche Startelf wie beim 0:0 gegen den FC Deisenhofen aufbieten. Er hofft, dass es bei Pascal Maier wieder geht, nachdem er gegen Deisenhofen nochmals passen musste. In den Kader rückt nach zweimonatiger Verletzungspause Felix Schwarzholz, der erstmals wieder eine volle Trainingswoche bestreiten konnte. Auf der Ausfallliste stehen weiterhin die Offensivkräfte David Spizert, Matthias Moser, Ruvejd Perovic und Kutay Yel.