FC Memmingen im Dreifach-Einsatz: Pokal, Turnier und Benefizspiel

Für den FC Memmingen steht bereits am Freitag das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Der Bayernliga-Meister und Regionalliga-Aufsteiger tritt in der dritten Qualifikationsrunde im Toto-Pokal um 18.15 Uhr beim Landesligisten FC Kempten an. 28 Mannschaften kämpfen in der Qualifikation um noch 14 freie Plätze für die Hauptrunde. Hier sind bereits Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg, die Drittligisten TSV 1860 München und FC Ingolstadt sowie neben der SpVgg Unterhaching die 14 Amateur-Teams der Regionalliga, die 22 Kreis-Pokalsieger und zehn Vereine per Freilos für das 64 Teilnehmer starke Feld gesetzt.

Für den FC Memmingen wird es erneut ein intensives Wochenende, denn es steht auch noch die Teilnahme am Allgäuer Brauhaus-Cup in Kempten am Samstag und ein Benefizspiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim TSV Finning in der Nähe des Ammersees an.