FC Memmingen II: Über Kampf zum Spiel finden

Das letzte Punktspiel des Kalenderjahres bestreitet die Landesliga-Mannschaft des FC Memmingen am Samstag (vorverlegt auf 14 Uhr) beim VfB Durach. FCM-Trainer Besim Miroci sieht die letzte Partie des Jahres als richtungsweisend, denn "es macht einen Unterschied, ob wir mit 23 oder mit 26 Punkten in die Winterpause gehen. Wir streben die 26 an".

Die U21-Fußballer wollen nach der Heimniederlage gegen Weißenburg wieder in die Spur kommen und über den Kampf auch wieder die spielerische Linie finden. "Das haben wir gegen Weißenburg eben nicht geschafft", kritisiert der Übungsleiter und appelliert an sein junges Team, im Derby „nochmals richtig zu beißen“. Fehlen wird weiterhin Kapitän Musa Youssef und auch bei Tizano Mulas geht nichts. Große Anleihen aus der ersten Mannschaft, die zeitgleich ihr Bayerliga-Heimspiel gegen Schwaben Augsburg bestreitet, gibt es nicht.