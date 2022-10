FC Memmingen II: Positive Entwicklung in der Rückrunde fortsetzen

Mit dem Lokalduell zwischen dem FC Memmingen II und dem TV Erkheim startet die Landesliga Südwest bereits in die Rückrunde. Das Derby wird am Sonntagnachmittag um 14 Uhr auf dem Südplatz im Memminger Stadion angepfiffen.

FCM-Trainer Besim Miroci zeigt sich in seiner Halbzeitbilanz sehr zufrieden. Nach einem starken Start hat sich seine U21-Mannschaft nach einer Durststrecke gefangen und spielt in den vergangenen Wochen nicht nur ergebnismäßig erfolgreichen Fußball: "Wir spielen sehr ordentlich. Was die Torchancen angeht, sind wir vielleicht sogar besser als in der letztjährigen Rückrunde. Aber wir müssen die Tore auch machen. Defensiv stehen wir mittlerweile besser“. Diese positive Entwicklung soll fortgesetzt werden, möglichst mit einem Sieg wie im Auftaktspiel (2:1) gegen Aufsteiger Erkheim.