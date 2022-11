FC Memmingen II: Polster weiter ausbauen

Bereits am Freitagabend sind die U21-Fußballer des FC Memmingen im Landesliga-Einsatz. Mit einem Erfolg ab 19.30 Uhr beim TSV Gersthofen könnten die jungen Memminger weitere Punkte zwischen sich und die Abstiegszone bringen. Mit zuletzt vier ungeschlagenen Spielen in Serie wurde der Abstand auf passable sechs Zähler ausgebaut.

"Wir haben die Möglichkeit geschaffen, mit einem guten Tabellenstand in die Winterpause zu gehen", appelliert Trainer Besim Miroci an seine Jungs, die Einsatzfreude und gute Mentalität auch in den letzten drei Partien in diesem Kalenderjahr hochzuhalten. Mit Gersthofen können ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf auf Distanz gehalten werden, wie auch eine Woche später der TSV Weißenburg.