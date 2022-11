FC Memmingen II: Fünf Spiele ungeschlagen, aber zu wenig Torgefahr

Mit einem 1:1 (0:0) Unentschieden hat die U21-Mannschaft des FC Memmingen den angestrebten Punkt beim TSV Gersthofen geholt und blieb damit im fünfen Landesliga-Spiel hintereinander ungeschlagen. Kutay Yel brachte den FCM II nach einem schnellen Gegenstoß in Führung, als er eine Viertelstunde vor Schluss einfach einmal abzog. Damit schien ein Dreier in greifbarer Nähe, zumal die Gelegenheit bestand, gleich darauf noch zu erhöhen. Besser wäre wohl gewesen, hinten kompakt zu stehen und den knappen Vorsprung abzusichern. Stattdessen liefen die jungen Memminger in einen Konter, den der eben erst eingewechselte Jermaine Meilinger zum 1:1 nutzte (80.).

Das ärgerte FCM-Trainer Besim Miroci: "Wir belohnen uns nicht. Wir spielen gut, machen aber die Tore nicht“. Vorangegangen war eine Unzahl an Memminger Eckbällen, die allesamt verpufften. Damit wurden die zuletzt schwächelnden und zunächst völlig verunsichernden Gersthofer aufgebaut. Zumindest hat der FCM den Abstand zur Abstiegszone und einen direkten Konkurrenten mit fünf Punkten Vorsprung gehalten.