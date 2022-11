FC Memmingen II: Ein "sehr gut" ist möglich

Im letzten Landesliga-Heimspiel vor der Winterpause wollen die U21-Fußballer des FC Memmingen die Chance nutzen, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Gegner ist am Samstag (14 Uhr) auf dem Südplatz im Stadion der Tabellenvorletzte TSV 1860 Weißenburg.

„Wir können es schaffen, mit einem ‚sehr gut‘ in die Winterpause zu gehen“, will FCM-Trainer Besim Miroci nicht nur im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben, sondern mit einem Heimsieg einen Kontrahenten auf Distanz halten. Defensiv sieht Miroci seine junge Truppe stabilisiert, an der Konstanz im Spiel wird weiter gearbeitet: „Die letzte halbe Stunde müssen wir ruhiger agieren. Hier haben wir uns oft noch ein Gegentor eingefangen oder aber einen weiteren eigenen Treffer verpasst“. Das hat auch zuletzt in Gersthofen beim 1:1 noch zwei Punkte gekostet.