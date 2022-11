FC Memmingen II: Der Vorsprung ist geschmolzen

Mit einer 0:2 (0:2)-Niederlage beim VfB Durach verabschiedet sich die U21-Mannschaft des FC Memmingen in die Winterpause der Landesliga Südwest. Mit einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone wird nun überwintert, nachdem sich eine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen jetzt in fünf Spiele ohne Sieg (darunter aber drei Unentschieden) gewandelt hat.

Es war von Beginn an das erwartete Kampfspiel, in dem die Gastgeber schon nach sechs Minuten die erste gute Möglichkeit hatten. Der Duracher Führungstreffer resultierte in der 21. Minute aus einem Foulelfmeter. Maximilian Dolinski ging im eigenen Strafraum zu ungeschickt in einen Zweikampf, den fälligen Elfer verwandelte Manuel Methfessel zum 1:0. Auf der anderen Seite verzog Jonas Kaufmann. Auch Gustav Agbodemegbe hatte mit seinem Distanzschuss nach 27 Minuten keinen Erfolg. Kurz vor der Pause dann das 0:2: Tim Seefried zog einfach mal ab, der Ball sprang hinter Memmingens Torhüter Felix Unger von der Unterkante ins Tor - so sah es zumindest der Schiri-Assistent und erkannte sofort auf Tor. Aber nicht alle hatten den Ball hinter der Linie gesehen.

Nach der Pause versuchte die junge Memminger Mannschaft mit mehr Druck die Partie doch noch zu drehen, aber die wenigen Chancen wurden vergeben. Beispielsweise nach einer Stunde, als Qazim Prushi freistehend über den Kasten zog. In der 70. Minute wäre dann eigentlich der dritte Gegentreffer fällig gewesen, aber nach einem Missverständnis zwischen FCM-Keeper Unger und seinen Vorderleuten brachten die Gastgeber das Kunststück fertig, den Ball freistehend neben das Tor zu schieben. Wenig später scheiterte Noah Müller an Durachs Torhüter Julian Methfessel, kurz darauf handelte sich der Memminger Nachwuchskicker eine Zeitstrafe ein. Als kurz darauf auch noch Luca Deufel einen Platzverweis erhielt, war spätestens zu diesem Zeitpunkt die Partie entschieden.