FC Memmingen: Hauptsache, eine Runde weiter

„Hauptsache weiter“: So fällt das Fazit beim FC Memmingen nach dem Pokal-Qualifikationsspiel beim FC Kempten aus. Der Regionalliga-Rückkehrer tat sich im ersten Pflichtspiel der neuen Saison schwer und setzte sich beim Landesligisten FC Kempten erst nach Elfmeterschießen mit 4:3 durch. In der regulären Spielzeit waren vor 300 Zuschauern im Illerstadion keine Treffer gefallen. FCM-Kapitän Lukas Rietzler, Timo Schmidt, David Bauer und Neuzugang Philipp Kirsamer verwandelten im fälligen Elfmeterschießen schließlich vom Punkt aus, Kempten vergab zweimal.

„Wir sind eigentlich sehr gut in die Partie gekommen, aber haben in den ersten 30 Minuten viel zu wenig aus unseren klaren Torchancen gemacht. Kempten hat sich dann reingebissen und sehr leidenschaftlich verteidigt“, so FCM-Trainer Matthias Günes. Positiv war für ihn, dass seine Mannschaft über 90 Minuten das Spiel kontrolliert hatte und vom Gegner nur wenig zugelassen hatte. Zu bemängeln war natürlich die Chancenverwertung, „am Ende geht es im Pokal ums Weiterkommen und das ist uns gelungen. Daher bin ich zufrieden!“