FC Memmingen: Generalprobe "teilweise zu wild"

Winter-Neuzugang Constanin Kresin (Nr. 23) traf in den Testspielen für den FC Memmingen bereits sechsmal. – Foto: Siegfried Rebhan

Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat auch sein letztes Testspiel gewonnen, musste beim 2:1 über den TSV Kottern aber den ersten Gegentreffer in der Wintervorbereitung hinnehmen. Constantin Kresin sorgte für eine schnelle Zwei-Tore-Führung (9./22. Minute). In den Testspielen traf der Winter-Neuzugang und mutmaßliche Nollenberger-Ersatz allein bereits sechsmal. Der Ex-Memminger Noah Hackenschmidt brachte Bayernligist Kottern in der zweiten Hälfte im Anschluss an einen Eckball heran. Der FCM hatte Möglichkeiten das Ergebnis höher zu gestalten. Kevin Haug in der ersten sowie die eingewechselten Philipp Kirsamer und Noah Hill in der zweiten Hälfte vergaben hochkarätige Möglichkeiten. Zudem wäre ein Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Andreas Hummel möglich gewesen.

Für beide Mannschaften war es die „Generalprobe“ bevor es in einer Woche in den Punkterunden weitergeht. Bei Memmingen war aber noch nicht abzulesen, wer nächsten Samstag im Regionalliga-Aufwärtsspiel beim FV Illertissen auflaufen wird. Weil aufgrund der Verhältnisse noch einmal auf Kunstrasen und nicht auf natürlichem Untergrund gespielt wurde, entschloss sich FCM-Trainer Matthias Günes mit leicht angeschlagenen Spielern kein Risiko einzugehen und noch einmal gleichmäßige Einsatzzeiten zu ermöglichen. Neben Kapitän Lukas Rietzler und Timo Schmidt fehlten mit den kränkelnden Jakob Gräser und Luis Vetter weitere Stammkräfte. Zudem spielte Maximilian Dolinski durch, der in den beiden ersten Punktspielen noch Rot-gesperrt ist. Erfreulich war das Comeback von Kim Paschek nach langer Verletzungspause.