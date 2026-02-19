FC Memmingen: Generalprobe steigt gegen den TSV Kottern

– Foto: Siegfried Rebhan

Fußball-Regionalligist FC Memmingen tritt am Freitag zu seinem letzten Testspiel der Wintervorbereitung gegen den Bayernligisten TSV Kottern an. Sollten es die Verhältnisse zulassen wird ab 18 Uhr auf dem Trainingsplatz im Stadion auf Rasen gespielt, alternativ noch einmal auf dem Kunstrasenplatz. Für beide Teams ist es die Generalprobe, bevor die Punktrunden fortgesetzt werden. Für den FCM geht es am 28. Februar mit dem Regionalliga-Auswärtsspiel beim Nachbarn FV Illertissen nach der Winterpause weiter. Kottern muss am gleichen Tag zum Bayernliga-Auswärtsspiel nach Heimstetten.

Berührungspunkte zwischen beiden Vereinen gibt es etliche. Zuletzt kehrte Kevin Haug von den Kemptener Vorstädter zu seinem Jugendverein nach Memmingen zurück. Im Gegenzug wechselte Micha Bareis nach Kottern. Dort löste nach verkorkstem Saisonstart Ende September Andreas Maier auf dem Trainerposten mit Martin Dausch einen anderen Ex-Memminger als Trainer ab. Maier soll den TSV, der aktuell auf einem Relegationsplatz steht, zum Klassenerhalt führen.