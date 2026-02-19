FC Memmingen: Generalprobe steigt gegen den TSV Kottern

Fußball-Regionalligist FC Memmingen tritt am Freitag zu seinem letzten Testspiel der Wintervorbereitung gegen den Bayernligisten TSV Kottern an. Sollten es die Verhältnisse zulassen wird ab 18 Uhr auf dem Trainingsplatz im Stadion auf Rasen gespielt, alternativ noch einmal auf dem Kunstrasenplatz. Für beide Teams ist es die Generalprobe, bevor die Punktrunden fortgesetzt werden. Für den FCM geht es am 28. Februar mit dem Regionalliga-Auswärtsspiel beim Nachbarn FV Illertissen nach der Winterpause weiter. Kottern muss am gleichen Tag zum Bayernliga-Auswärtsspiel nach Heimstetten.
Berührungspunkte zwischen beiden Vereinen gibt es etliche. Zuletzt kehrte Kevin Haug von den Kemptener Vorstädter zu seinem Jugendverein nach Memmingen zurück. Im Gegenzug wechselte Micha Bareis nach Kottern. Dort löste nach verkorkstem Saisonstart Ende September Andreas Maier auf dem Trainerposten mit Martin Dausch einen anderen Ex-Memminger als Trainer ab. Maier soll den TSV, der aktuell auf einem Relegationsplatz steht, zum Klassenerhalt führen.
Der FCM will tunlichst auch im letzten Test ohne Gegentor bleiben. Bislang stehen ein 7:0 gegen den FC Gundelfingen, ein 6:0 beim TSV Schwabmünchen und ein 4:0 gegen den SV Mering zu Buche. Noch wichtiger als das Ergebnis ist es für Trainer Matthias Günes, dass sich keiner verletzt und die Jungs sich weiter einspielen. Gut möglich, dass die Formation gegen Kottern auch die gleiche eine Woche später gegen Illertissen sein wird. Wobei laut Günes „sechs, sieben Positionen feststehen“. Ansonsten herrscht noch ein gesunder Konkurrenzkampf um die Start- und Stammplätze. Kim Paschek ist in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.
Der TSV Kottern blieb nach einer 1:2 Niederlage gegen die U19 der SpVgg Unterhaching in der Vorbereitung ungeschlagen. Die Ergebnisse gegen Sonthofen (1:0), Kaufbeuren (1:1), Thalhofen (3:2) und Durach (1:0) waren jeweils knapp.
Testspielprogramm des Regionalligisten FC Memmingen:
Samstag, 24. Januar, 10 Uhr: Interner Vergleich
Samstag, 31. Januar, 11 Uhr: FC Memmingen – SV Mering (Bezirksliga) 6:0
Samstag, 7. Februar, 14 Uhr: TSV Schwabmünchen (Landesliga) – FC Memmingen 0:4
Samstag, 14. Februar, 13 Uhr: FC Memmingen – FC Gundelfingen (Bayernliga) 7:0
Freitag, 20. Februar, 18 Uhr: FC Memmingen – TSV Kottern (Bayernliga)
Samstag, 28. Februar, 14 Uhr, Regionalliga-Punktspiel: FV Illertissen – FC Memmingen