FC Memmingen: Gelungener Start mit Sieg im Aufsteiger-Duell

Trotz früher Abfahrt in Memmingen wäre es wegen einer B17-Vollsperrung wegen eines Unfalls beinahe eng mit der Ankunft in Eichstätt geworden, aber der Tross traf über Umwegen doch noch rechtzeitig am Freitagabend in Eichstätt ein. Eine großartige Ansprache vor dem Spiel gab es aus Zeitgründen nicht mehr, aber Trainer Matthias Günes hatte in den Trainingseinheiten vor dem Auftakt in Sachen Taktik „schon alles gesagt“.

Lucas Schrauffstetter staubte zunächst nach einem Kopfball an den Pfosten zum 1:0 ab (26. Minute). Vier Zeigerumdrehungen später bewahrte Torhüter Dominik Dewein die Memminger mit einer Glanztat vor einem höheren Rückstand. Spätestens jetzt waren die Allgäuer hellwach und drehten noch vor der Pause mit einem Doppelschlag Spiel und Ergebnis. Pascal Maier hätte zunächst selbst den Ausgleich machen können. Er entschied sich nach einem Tackling gegen ihn dennoch den Abschluss zu suchen, zirkelte aber knapp am Tor vorbei. Sein Gegenpart Arif Ekin hätte wohl Rot gesehen, wenn Maier gefallen wäre. Die anschließende Vetter-Ecke wuchtete David Günes aber zum 1:1 ein (30.). Nach einem Steckpass von Timo Schmidt machte Nico Nollenberger das 1:2 (38.).

Gleich nach der Pause boten sich Luis Vetter und David Günes nach Tempovorstößen von Nollenberger zwei hochkarätige Möglichkeiten zu erhöhen. Das war auch das Einzige, was Coach Günes zu bemängeln hatte: „Bevor es am Schluss mit langen Bällen nochmal spannend wird, hätten wir aus unseren Umschaltsituationen das 3:1 machen müssen“. Vergeblich wurden zudem mögliche Elfmeterpfiffe wegen eines vermeintlichen Eichstätter Handspiels in der ersten Hälfte und einem Foul an Maier im zweiten Durchgang beim Regionalliga-Debüt bei Schiedsrichter Julian Schaub (Schwaig) reklamiert.

Hinten raus hatte der FCM mehr Körner als Eichstätt, stand in der Defensive um Abwehrchef David Bauer äußerst kompakt. Die Lücke von Kapitän Lukas Rietzler, der verletzt voraussichtlich mehrere Monate ausfällt, schloss nach anfänglicher Nervosität in der Mittelfeld-Zentralle Youngster Timo Schmidt tadellos mit David Mihajlovic. „Alles gut“, meinte Günes „wir sind glücklich, zurück in der Regionalliga Bayern zu sein. Wir waren ein Jahr weg und haben uns zurückgekämpft. Die drei Punkte auswärts tun gut.“ So ist die Vorfreude auf die Heimpremiere am kommenden Freitag (19 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg groß. Das war übrigens fast auf den Tag genau vor 55 Jahren der erste Gegner nach dem erstmaligen Aufstieg in die Bayernliga, damals die dritthöchste Spielklasse.

VfB Eichstätt: Junghan – Bösl, Schrauffstetter, Beusch, Nitaj (64. Mutove), Herger, Meixner, Lamprecht, Ekin (53. Fries, 77. Grimm), Fatiras (83. Spies), Schittler.

FC Memmingen: Dewein – Dolinski, Gräser, Bauer, Barbera – Nollenberger (89. Mijatovic), Schmidt, Mihajlovic (66. Bergmann), Vetter (85. Lutz) – Maier (86. Leyla), D. Günes (71. Kirsamer).

Tore: 1:0 (26.) Schrauffstetter, 1:1 (30.) D. Günes, 1:2 (38.) Nollenberger. – Schiedsrichter: Schaub (Schwaig). – Gelbe Karten: Herger / Maier, Mihajlovic, Bergmann (+ Trainer M. Günes). – Zuschauer: 610.