FC Memmingen: Gelungener erster Test - Debüt der Winter-Neuzugänge

In der ersten Halbzeit feierte zudem Torhüter Dominik Dewein nach langer Verletzungspause sein Comeback. Zunächst musste Dewein in der 36. Minute hinter sich greifen. Der anfangs forsche Kemptener Landesligist ging auf dem Kunstrasenplatz im Illerstadion durch Dillinger in Führung (36. Minute). Nur wenig später gelang Yel der Ausgleich (39.).

Der Fußball-Bayernligist FC Memmingen hat sein erstes Testspiel der Wintervorbereitung beim FC Kempten mit 3:1 (1:1) gewonnen. Dabei musste FCM-Trainer Matthias Günes zwar auf einige Spieler krankheits- oder verletzungsbedingt verzichten, konnte aber mit Dominik Ceko und Kutay Yel von Beginn an sowie die eingewechselten Micha Bareis und Ruvejd Perovic alle vier Winter-Neuzugänge zum Einsatz bringen.

In der zweiten Halbzeit waren die Memminger gegen die nun tiefstehenden Gastgeber drückend überlegen, konnten zunächst ihre Chancen aber nicht in Tor ummünzen. David Günes köpfte an die Querlatte (53.), den Nachschuss setzte Michael Bergmann knapp neben den Kasten und David Spizert traf nur den Pfosten (75.). Schließlich klappte es doch noch durch zwei Standardsituationen. Der zuletzt noch verpflichtete Perovic servierte zwei Eckbälle perfekt zum einen auf den Kopf von Kapitän Lukas Rietzler (1:2/78.) und den Fuß von Bareis (1:3/87.).

„Es war ein anständiger erster Test gegen einen engagierten Gegner“, war Coach Matthias Günes insgesamt zufrieden, „angesichts der Vielzahl an Chancen haben wir das Spiel aber zu lange offen gelassen. Nach zwei Trainingswochen waren wir nicht megafrisch und es waren einige dicke Oberschenkel dabei. Das nächste Vorbereitungsspiel steht am kommenden Samstag (13 Uhr) zuhause gegen Landesliga-Spitzenteam FC Gundelfingen an.