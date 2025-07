FC Memmingen: Finalsieg gegen FC Homburg bei Brauhaus-Cup

Elfmeterschießen kann der FC Memmingen. Mit einem 5:3 (1:1) Finalsieg über den Südwest-Regionalligisten FC Homburg wurde erstmals der Allgäuer Brauhaus-Cup in Kempten gewonnen. Schon tags zuvor gab es an gleicher Stelle im Illerstadion einen 4:3 Sieg über den FC Kempten im Qualifikationsspiel für die erste Hauptrunde im BFV-Toto-Pokal. Um die Belastung in Grenzen zu halten, hatten beide Seiten vereinbart, dieses Ergebnis auch gleich für den Brauhaus-Cup zählen zu lassen.