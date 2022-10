FC Memmingen: Fidan trifft im Test gegen Wangen

In einem wegen der Bayernliga-Pause kurzfristig vereinbarten Test kam der FC Memmingen am Dienstagabend zu einem 1:0 (1:0) Erfolg gegen den württembergischen Verbandsligisten FC Wangen. Der einzige Treffer des Abends fiel in der ersten Halbzeit durch Mehmet Fidan (im Bild), der eine Flanke von Matthias Moser verwertete.

Neben den Bayernauswahl-Spielern Mathias Bauer und Flemming Schug fehlten dabei noch weitere Akteure wie Micha Bareis, Dominik Stroh-Engel und der verletzte Oktay Leyla. FCM-Trainer Stephan Baierl bot Routinier Martin Dausch als Innenverteidiger auf. David Remiger und Matthias Moser, zuletzt in der Reservistenrolle, begannen in der Außenverteidigung.

Die Startelf wurde in der zweiten Halbzeit kräftig durchgemischt, auch mit Rückwechseln, um alle Spieler gleichmäßig zu belasten. Gesichtet wurden von Baierl auch die U21-Spieler Leonard Maucher und Maximilian Dolinski sowie U19-Stürmer Noah Müller, die in der zweiten Hälfte zum Einsatz kamen.