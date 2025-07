FC Memmingen: Fast 3.000 Fans gegen FC Augsburg - Bangen um Rietzler

Luis Vetter traf für den FCM zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Für Augsburg schnürte der Nationalspieler von Benin Steve Mouniè einen Dreierpack. FCA-Trainer Sandro Wagner teilte dabei seinen großen Kader, denn am Samstag steht beim österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau schon der nächste Test an.

Auch die Memminger sind am Wochenende noch ein zweites Mal im Einsatz. Es geht am Sonntag (13 Uhr) in der ersten Hauptrunde im BFV-Toto-Pokal zum Kreisklassisten ASV Au in die Nähe von Bad Aibling. Dabei wird Lukas Rietzler fehlen. FCM-Trainer Matthias Günes befürchtet, dass sich der Memminger Kapitän gegen Augsburg schwerer verletzt haben könnte. Das trübte die Stimmung bei einem ansonsten gelungenen Fußballfest.

FC Memmingen: Unger (83. Frick)- Dolinski (83. Ceko), Gräser (72. Bergmann), Bauer, Barbera (83. Fofanah) – Maier (73. Leyla), Schmidt (62. Mihajlovic), Rietzler (81. Mijatovic9, Nollenberger (46. Kirsamer) – Vetter (62. Yel), D. Günes (46. Lutz). – Trainer: M. Günes.