FC Memmingen: Etwas unter Wert geschlagen von Andreas Schales · Heute, 12:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Roland Schäfer

Der FC Memmingen ist mit einer 0:3 (0:2) Heimniederlage gegen den Drittligisten FC Ingolstadt 04 aus dem BFV-Toto-Pokal ausgeschieden. Vor 666 Zuschauern bot der Regionalligist aber eine ordentliche Vorstellung gegen die Profitruppe und hätte zumindest ein besseres Ergebnis verdient gehabt. Die Möglichkeiten dazu waren da. FCM-Trainer Matthias Günes hatte auf einigen Positionen rotiert und mit Spielern, die in den beiden Regionalliga-Auftaktspielen von der Bank kamen, frische Kräfte von Anfang an ins Spiel gebracht. Favorit Ingolstadt übernahm, wie erwartet, die Initiative – aber Memmingen beschränkte sich nicht nur auf die Verteidigungshaltung und wagte eigene Vorstöße, die durchaus noch gefährlicher hätten werden können. Die Gästeführung gelang in der 28. Minute Frederik Carlsen, der im Fünfmeterraum den Ball direkt annahm und ins kurz Eck bugsierte.

FCM-Torhüter Dominik Dewein vereitelte in Sekundenbruchteilen zwei weitere Ingolstädter Möglichkeiten, Ugundo versuchte es per sehenswertem Fallrückzieher (35.). Zwei Minuten danach bot sich Constantin Kresin die Riesenchance zum Ausgleich, doch er verzog freistehend vor dem Tor (37.). Kaltschnäuziger zeigten sich die Drittliga-Profis, allen voran Lars Lokotsch. Die Memminger reklamierten zwar zu recht, aber vergeblich auf ein vorangegangenes Handspiel, doch der wuchtige Offensivmann schnappte sich das Leder und vollstreckte zum 0:2 (38.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte der nächste Hochkarätet für den FCM, als Kapitän Lukas Rietzler an die Querlatte köpfte (45. +2). Für bange Blicke Richtung Himmel sorgte in der zweiten Halbzeit eine amtliche Hagelwarnung, aber das Unwetter zog um Memmingen herum, so dass die Begegnung ordnungsgemäß zu Ende gebracht werden konnte. Ingolstadt machte mit dem dritten Treffer alles klar. Ein Strich mit voller Wucht durch Davide Sekulovic ins Kreuzeck – da gab es nichts zu halten (60.). Damit war die Entscheidung gefallen, trotzdem blieb bei der anhaltenden Schwüle ein munteres Spiel. Für Memmingen war es auch eine wertvolle Übungseinheit nicht nur für das Defensivverhalten. Der FCM fühlte sich am Ende etwas unter Wert geschlagen, hätte selbst zumindest einen Treffer verdient gehabt.