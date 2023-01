FC Memmingen: Erster Wintertest in Wangen

Pünktlich mit dem Beginn der Vorbereitung des Fußball-Bayernligisten FC Memmingen ist erst einmal der Winter im Allgäu eingezogen. Seit vergangenen Montag bereitet Cheftrainer Stephan Baierl seine Mannschaft den Tabellenzweiten auf die Restsaison ab März vor. Das erste Testspiel führt den FCM am Samstag (13 Uhr) zum FC Wangen, zu dem in der Winterpause Oktay Leyla gewechselt ist.

Mit Jannik Holzapfel, Leon Pfeifer, Jannek und Jonas Brüderlin sowie Trainer Candy Decker und Co-Trainer Christoph Mangler finden sich noch weitere Akteure mit Memminger Vergangenheit beim württembergischen Verbandsligisten. Wangen kämpft um den Klassenerhalt – ein schwieriges Unterfangen, denn es gibt gleich sechs Festabsteiger und den Tabellenzwölften kann es auch noch erwischen.

Ganz anders sind die Voraussetzungen in Memmingen, wo Baierl im Meisterschafts- und Aufstiegskampf voll angreifen will. Der Coach geht von einem guten Fitnessstand seiner Jungs aus, denn in der Winterpause hatte jeder Spieler ein individuelles Programm zu absolvieren. Jetzt ist der Ball wieder im Spiel. Baierls Ziel ist es, „die Mannschaft stabiler zu bekommen, vor allen in der Defensive. Wir hatten bislang richtig gute Phasen, aber auch schlechte mit den verlorenen Derbys“. Es gelte „die Gier bei den Jungs zu wecken. Dafür arbeiten wir hart und viel“.

22 Mann standen vor der Winterpause im Bayernliga-Kader. Daraus wurden Leyla und – wie berichtet – Yannick Maurer abgegeben. Auch wenn kein Spieler in der Winter-Transferperiode geholt wurde, gelten die Langzeitverletzten Ardian Morina und Torhüter Martin Gruber als so etwas wie Zugänge. Beide machen gute Fortschritte und Baierl ist zuversichtlich, dass sie am 4. März zur Verfügung stehen, wenn es gegen Türkspor Augsburg wieder um Punkte geht. Ein Wunschkandidat wäre Lukas Rietzler gewesen, doch statt einer Rückkehr nach Memmingen schloss er sich nach einem USA-Aufenthalt dem Konkurrenten TSV Kottern an.