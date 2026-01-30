FC Memmingen: Erster Test gegen Mering - Personalplanung abgeschlossen

– Foto: Siegfried Rebhan

Die Regionalliga-Mannschaft des FC Memmingen bestreitet am Samstag den ersten offiziellen Test in der Wintervorbereitung: Gegner ist um 11 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Stadion der Bezirksliga-Zweite SV Mering. Hier ist der Ex-Memminger Thilo Wilke Spielertrainer.

Hinter dem FCM wird dann die zweite Trainingswoche unter winterlichen Bedingungen mit Schnee und Eis liegen. Gegen Mering wird Winter-Neuzugang Kevin Haug (im Bild) spielberechtigt sein. FCM-Trainer Matthias Günes hofft, dass die Spielberichtigung auch für Constantin Kresin bis Samstag vorliegt. Die Wechselformalitäten für den dritten Neuen Rufus Roth ziehen sich dagegen noch etwas hin.