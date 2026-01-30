 2026-01-27T15:58:05.997Z

Spielbericht

FC Memmingen: Erster Test gegen Mering - Personalplanung abgeschlossen

Die Regionalliga-Mannschaft des FC Memmingen bestreitet am Samstag den ersten offiziellen Test in der Wintervorbereitung: Gegner ist um 11 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Stadion der Bezirksliga-Zweite SV Mering. Hier ist der Ex-Memminger Thilo Wilke Spielertrainer.

Hinter dem FCM wird dann die zweite Trainingswoche unter winterlichen Bedingungen mit Schnee und Eis liegen. Gegen Mering wird Winter-Neuzugang Kevin Haug (im Bild) spielberechtigt sein. FCM-Trainer Matthias Günes hofft, dass die Spielberichtigung auch für Constantin Kresin bis Samstag vorliegt. Die Wechselformalitäten für den dritten Neuen Rufus Roth ziehen sich dagegen noch etwas hin.

Am Montag endet die Winter-Transferzeit. Der Sportliche Leiter Esad Kahric teilt mit, dass beim FCM die Personalplanungen mit den drei Neuzugängen und den Abgängen Nico Nollenberger (SV Sandhausen), Oktay Leyla und Kutay Yel abgeschlossen sind.

Das Testspielprogramm des FC Memmingen:

Samstag, 24. Januar, 10 Uhr: Interner Vergleich

Samstag, 31. Januar, 11 Uhr: FC Memmingen – SV Mering (Bezirksliga)

Samstag, 7. Februar, 14 Uhr: TSV Schwabmünchen (Landesliga) – FC Memmingen

Samstag, 14. Februar, 13 Uhr: FC Memmingen – FC Gundelfingen (Bayernliga)

Freitag, 20. Februar, 18 Uhr: FC Memmingen – TSV Kottern (Bayernliga)