FC Memmingen: Erste Spiele nach erster Trainingswoche

Zum Abschluss der ersten Trainingswoche wird beim FC Memmingen gespielt: Der Regionalliga-Kader hat für Samstagvormittag einen internen Test angesetzt. Die U21-Mannschaft bestreitet um 13 Uhr bereits ein offizielles Testspiel gegen den Bezirksligisten TSV Legau.
„Es geht elf gegen elf, eine erste Belastung über zweimal eine gute halbe Stunde“, lässt Trainer Matthias Günes wissen, was bei der ersten Mannschaft ansteht. Weil es eher eine Trainingseinheit plus ist, können im Regionalliga-Kader auch die Neuzugänge Kevin Haug, Constantin Kresin und Rufus Roth noch vor Abschluss letzter Wechselformalitäten problemlos eingesetzt werden. Abwehrchef David Bauer muss erkältet passen. Michael Bergmann hat sich in der ersten Trainingswoche eine muskuläre Verletzung zugezogen, noch ist nicht klar, wie schwer.
Im Regionalliga-Kader wird Youngster Luan Fusaro weiter fest dabei bleiben. Er hatte im Herbst mit seinerzeit erst 17 Jahren sein Debüt gefeiert und zählt seitdem fest zum Kader. Von Günes unter die Lupe genommen wird aktuell A-Junior Simon Möst. Der 18-jährige könnte das nächste Allgäuer Talent sein, dass vorzeitig den Sprung in den Herrenbereich schafft. „Fleißig, bodenständig, robust und körperlich schon weit“, sagt Günes über das Talent.
Das erste richtige Testspiel wird am Samstag, 31. Januar, um 11 Uhr steigen. Für den noch offenen Termin konnte mittlerweile der Bezirksligist SV Mering gewonnen werden. Weitere Vorbereitungsgegner sind Landesliga-Spitzenreiter TSV Schwabmünchen (7. Februar, 14 Uhr) sowie die Bayernligisten FC Gundelfingen (14. Februar, 13 Uhr) und TSV Kottern (20. Februar, 18 Uhr).
Die U21-Mannschaft hat die erste Trainingswoche unter Trainer Rainer Noll ebenfalls hinter sich. Beim Auftakt sah er einige bekannte Gesichter, sprich Spieler, die er vor zwei Jahren als B-Jugend-Coach schon unter seinen Fittichen hatte. Wie Noll bei seiner Vorstellung anmerkte, haben die Jungs seinerzeit in der Junioren-Bayernliga gegen einen gewissen Lennart Karl gespielt. Der weitere Weg des 17-jährigen Shooting-Stars in dieser Saison beim FC Bayern München II ist bekannt.
Noll möchte mit seinem Co-Trainer Charles Figho trotz des Abstiegskampfs auch wieder stärker das spielerische Element ins Spiel bringen. Verabschiedet hat sich noch Torhüter Josua Reichle, der sich dem württembergischen Landesligisten Olympia Laupheim angeschlossen hat. Beim FCM wird deshalb Nachwuchsmann Luis Stanzel ins Torhüter-Quartett der ersten und zweiten Mannschaft hochgezogen. Von den Winter-Neuzugängen wird Flemming Schug zunächst dem U21-Kader angehören. Auch sind hier U19-Junioren in den ersten Einheiten dabei.
Bei der A-Jugend gilt der Fokus der zweiten Mannschaft, sprich dem bisher jüngeren Jahrgang, denn die U18 (A2) hat in der Bezirksoberliga noch gute Meisterschafts- und damit Aufstiegschancen zur Landesliga. Die U19 soll aber auch ihre Bayernliga-Runde gut zu Ende bringen. Hier wurde die Qualifikation zur DFB-Nachwuchsliga verpasst. Jetzt wird noch der bayerische Meister ausgespielt, allerdings hat Tabellenführer SV Waldeck-Obermenzing schon einen Vorsprung von acht Punkten.
Testspielprogramm des Regionalligisten FC Memmingen:
Samstag, 24. Januar, 10 Uhr: Interner Vergleich
Samstag, 31. Januar, 11 Uhr: FC Memmingen – SV Mering (Bezirksliga)
Samstag, 7. Februar, 14 Uhr: TSV Schwabmünchen (Landesliga) – FC Memmingen
Samstag, 14. Februar, 13 Uhr: FC Memmingen – FC Gundelfingen (Bayernliga)
Freitag, 20. Februar, 18 Uhr: FC Memmingen – TSV Kottern (Bayernliga)
