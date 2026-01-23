FC Memmingen: Erste Spiele nach erster Trainingswoche

– Foto: Siegfried Rebhan

Zum Abschluss der ersten Trainingswoche wird beim FC Memmingen gespielt: Der Regionalliga-Kader hat für Samstagvormittag einen internen Test angesetzt. Die U21-Mannschaft bestreitet um 13 Uhr bereits ein offizielles Testspiel gegen den Bezirksligisten TSV Legau. „Es geht elf gegen elf, eine erste Belastung über zweimal eine gute halbe Stunde“, lässt Trainer Matthias Günes wissen, was bei der ersten Mannschaft ansteht. Weil es eher eine Trainingseinheit plus ist, können im Regionalliga-Kader auch die Neuzugänge Kevin Haug, Constantin Kresin und Rufus Roth noch vor Abschluss letzter Wechselformalitäten problemlos eingesetzt werden. Abwehrchef David Bauer muss erkältet passen. Michael Bergmann hat sich in der ersten Trainingswoche eine muskuläre Verletzung zugezogen, noch ist nicht klar, wie schwer.

Im Regionalliga-Kader wird Youngster Luan Fusaro weiter fest dabei bleiben. Er hatte im Herbst mit seinerzeit erst 17 Jahren sein Debüt gefeiert und zählt seitdem fest zum Kader. Von Günes unter die Lupe genommen wird aktuell A-Junior Simon Möst. Der 18-jährige könnte das nächste Allgäuer Talent sein, dass vorzeitig den Sprung in den Herrenbereich schafft. „Fleißig, bodenständig, robust und körperlich schon weit“, sagt Günes über das Talent. Das erste richtige Testspiel wird am Samstag, 31. Januar, um 11 Uhr steigen. Für den noch offenen Termin konnte mittlerweile der Bezirksligist SV Mering gewonnen werden. Weitere Vorbereitungsgegner sind Landesliga-Spitzenreiter TSV Schwabmünchen (7. Februar, 14 Uhr) sowie die Bayernligisten FC Gundelfingen (14. Februar, 13 Uhr) und TSV Kottern (20. Februar, 18 Uhr).