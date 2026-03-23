FC Memmingen: Ergebnis nur auf den ersten Blick enttäuschend von Andreas Schales · Heute, 14:14 Uhr · 0 Leser

Bei dieser Szene wie auch später noch einmal blieb ein möglicher Elfmeterpfiff für den FC Memmingen aus. – Foto: Siegfried Rebhan

Im ersten Moment fühlte sich das 1:1 (1:1) Unentschieden des FC Memmingen gegen das bisherige Schlusslicht SpVgg Hankhofen-Hailing für Trainer Matthias Günes enttäuschend an: „Wir waren gefühlt näher am Sieg und hatten ein bisschen Pech“. Mit etwas Abstand überwog auch bei Günes die positive Sicht auf die Lage der Dinge: Seine Mannschaft blieb auch im fünften Spiel nach der Winterpause ungeschlagen, sammelte den nächsten Zähler auf dem Weg zum Klassenerhalt und der Abstand auf die Gefahrenzone bleibt mit 13 Punkten Vorsprung äußerst komfortabel. Der Erkältungsvirus hatte in der vergangenen Woche zugeschlagen. So musste Abwehrchef David Bauer passen, bei Rufus Roth ging’s und so rückte der Winter-Neuzugang von der Außen- in die Innenverteidigung. Roth war es auch, der die frühe Führung einläutete. Lange Einwürfe sind sein Markenzeichen, die der Enkel von „Bulle“ Roth auch gezielt trainiert: „Ich mache viel für meinen Körper“. Roths wuchtige Einwürfe haben fast die Qualität von Freistößen. In der siebten Minute hielt Fabian Lutz in seinem 150. Regionalliga-Spiel genau den Schlappen zum 1:0 hin (7. Minute). Der 30-jährige hat insgesamt bereits 214 Einsätze und damit die meisten des aktuellen Kaders in den Herrenteams des FCM bestritten.

Die Gäste reagierten keineswegs konsterniert und kamen nur vier Minuten später mit einem ebenfalls eher kuriosen Treffer zum Ausgleich. Der Versuch einer Flanke von Falon Lutolli aus mehr als 30 Metern wurde – auch bedingt durch die Windverhältnisse – immer länger und senkte sich via Innenpfosten über FCM-Torhüter Dominik Dewein in den Kasten (11.). Das sollte es mit der Torausbeute auf beiden Seiten dann auch schon gewesen sein auch wenn bei Philipp Kirsamer die 645 Zuschauer den Torschrei schon auf den Lippen hatten. Der Mittelstürmer hatte seinen Gegenspieler und den 18-jährigen Gäste-Keeper Patrik Neumayer schon geschlagen, doch in höchster Not kratzte Lennard Stockinger noch den Ball von der Linie (37.). Eine Szene, die bezeichnend war. Hankofen stand und steht im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand und warf alles, was möglich war, in die Waagschale. Memmingens Kapitän Jakob „Jacky“ Gräser hatte beim Gang in die Kabine deshalb Gesprächsbedarf mit Schiedsrichter Lothar Ostheimer, der trotz ohnehin vieler Unterbrechungen den körperlichen Einsatz der Gäste mit einigen Klammergriffen durchgehen ließ.