FC Memmingen: "Entscheidende Situationen laufen gerade nicht für uns" von Andreas Schales · Heute, 10:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfoto Zink / D. Geiswinkle

Dritter Auswärtsauftritt in Folge – dritte Niederlage hintereinander. Der FC Memmingen unterlag bei der SpVgg Greuther Fürth „in einem guten Regionalliga-Spiel“, wie alle Seiten betonten, mit 1:2 (1:1). Anders als in den beiden vorangegangenen Begegnungen in Buchbach und Bayreuth stimmten für Trainer Matthias Günes dieses Mal wieder Leistung und Einsatz es fehlte das Spielglück: „Wir hatten viele Spiele, wo entscheidende Situationen für uns gelaufen sind – jetzt eben nicht“. Dreimal am Stück hatten die Memminger in dieser Runde nicht verloren. Die angedachte Startelf musste erneut kurzfristig umgekrempelt werden, weil Luis Vetter nach dem Aufwärmtraining ausfiel. Für ihn lief Marcello Barbera von Beginn an auf. Maximilian Dolinski stand wieder in der Abwehrkette. Bei Philipp Kirsamer und Rufus Roth ging noch nichts. David Mihajlovic fällt länger aus.

Die Gastgeber gingen auf dem Sportplatz in Burgfarrnbach früh in Führung. Jakob Engel hielt bei einem Querschläger den Schlappen zum 1:0 hin (9. Minute). Fabian Lutz nutzte einen Fürther Abspielfehler und sorgte mit seinem siebten Saisontreffer nach 20 Minuten wieder für ausgeglichene Verhältnisse. Der 30-jährige hätte in der zweiten Hälfte, von Barbera geschickt, auch vorlegen können. „Memmingen hat in der zweiten Halbzeit zwei Riesengelegenheiten zum eigenen 2:1“, räumte Fürths Interimstrainer Christian Fiedler ein. Er selbst bewies ein glückliches Händchen. Als Pascal Maier bei den Gästen nach seinem zweiten Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, brachte er Max Meyer. Der 19-jährige bewies Joker-Qualitäten und machte bei seinem ersten Ballkontakt nicht einmal eine Minute nach seiner Einwechslung das 2:1 (63.). Kurios: Im Hinspiel (1:1) hatte auf der anderen Seite Sekunden nach seiner Einwechslung seinerzeit Barbera für den FCM getroffen.