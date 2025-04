FC Memmingen: Eigene Pflicht erfüllt - zweite Halbzeit dominiert

Die Gastgeber legten auf hartem, holprigem Untergrund im Gerd-Müller-Stadion aggressiv los, Memmingen hielt zunächst mit Härte dagegen. Schiedsrichter Manuel Steigerwald (Karlstadt) ließ dies, wie schon im Hinspiel erst einmal großzügig durchgehen, zeigte aber bereits nach zehn Minuten auf den Elfmeterpunkt. FCM-Torhüter Manuel Dewein war gegen Mirko Puscher herausgekommen – der brachte den Ball zwar noch aufs Gehäuse, aber Innenverteidiger Jakob Gräser rettete auf der Linie. Der Unparteiische hatte diese Situation noch abgewartet. TSV-Kapitän Alexander Schröter verwandelte den verhängten Strafstoß sicher – bereits sein 15. Treffer in dieser Spielzeit.

Eine ähnliche Vorteilsauslegung hatte Steigerwald vor dem Memminger Ausgleichstreffer kurz vor der Pause. Nach einem Foulspiel an Luis Vetter vor dem Strafraum ließ der Schiedsrichter weiterlaufen, beim zweiten Foul an David Günes dann innerhalb entschied er auf Elfmeter. Lukas Rietzler (im Bild) verwandelte auch den siebten Elfer in dieser Saison souverän (45.).

Der Memminger Kapitän wurde in der zweiten Hälfte auch zum unermüdlichen Antreiber. Die Gäste waren nun dominant, was auch an der Qualität lag, die nun von der Bank kam. Pascal Maier wurde für den verletzten Jonas Koller eingewechselt. Trainer Matthias Günes brachte anschließend noch Nico Nollenberger und Micha Bareis sowie Timo Schmidt. Nachdem David Bauer nur die Tor-Unterkante getroffen hatte (65.), gelang David Günes die Führung. Ein weiter Ball von Maximilian Dolinski wurde fast auf der Torauslinie auf den freistehenden Trainer-Neffen zurückgelegt (73.).