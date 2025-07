Der FC Memmingen holte einen wichtigen Dreier zum Auftakt. – Foto: Johannes Traub

FC Memmingen dreht Aufsteigerduell beim VfB Eichstätt Ticker zum Nachlesen

Bereits am ersten Spieltag stand in der Regionalliga Bayern ein Aufsteigerduell an. Der VfB Eichstätt empfing den FC Memmingen und verlor mit 1:2. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Memmingen/Eichstätt - Der VfB Eichstätt und der FC Memmingen zählen mit Sicherheit zu den größten Abstiegskandidaten in der Spielzeit 2025/2026 in der Regionalliga Bayern. Bereits am ersten Spieltag treffen die beiden Bayernliga-Aufsteiger aufeinander und können damit direkt zum Saisonauftakt das aktuelle Leistungsniveau überprüfen. Mit einem Sieg könnte eines der beiden Teams eine erfolgreiche Regionalliga-Rückkehr feiern und schon früh wichtige Punkte, sowohl im Abstiegskampf als auch mental, einfahren.